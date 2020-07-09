9 июля: на Урале появился «Доширак-мобиль» и кот, который стал олицетворением 2020 года

Доброе утро, котятки! Заряжаемся позитивом вместе с нами и читаем только хорошие новости. Поехали!

И о погоде. А она сегодня очень непостоянная. Утром синоптики обещают небольшой дождь и до +17 градуса, днем – пасмурно и до +21 градуса, а ночью обещают ясную погоду, а столбики термометров поднимутся до +13 градусов.

Автомобилистов Магнитогорска в Челябинской области удивил необычный тюнинг старого Mitsubishi. Хозяин обклеил машину лапшой быстрого приготовления, пишет cheltv.ru.

Фото «японца», видимо, отправленного в отставку, позабавило жителей города. Знатоки вспомнили, что это Mitsubishi Galant VR4, произведенный в стране Восходящего Солнца для внутреннего рынка. Владелец автомобиля явно человек терпеливый, да еще и с чувством юмора. Креатив пользователи соцсетей оценили по-разному.

«VR4 – там 280 лосей и полный привод. А в лапше самая бичёвская версия на 140-150 сил. Наверно, это он и хотел подчеркнуть бич-лапшой»

«Самоизолированный вышел на свободу со всеми своими запасами либо бывший студен и как вариант – ипотека погашена!», – гадают магнитогорцы.



Добавим, что южноуральцы регулярно удивляют своей находчивостью всемирную паутину. К примеру, в прошлом году житель Челябинской области выставил на продажу «трактор-амфибию», собранный на основе советской бронированной машины БРДМ-2.

Полтора часа медитативной электроники и меланхоличной акустики от лидера «Нотэберд» Виктора Скорбенко. Тревожные шорохи, ломанные ритмы, зацикленные сэмплы, безупречные гармонии и бесконечная красота. Альбом, в который хочется занырнуть с головой и не возвращаться. Сегодня слушаем Acytota - «Trava».



В Китае живет уличный кот черно-белой окраски, который, сам того не зная, стал интернет-звездой. Это произошло после того, как пользователь Douyin (аналог TikTok, который используют в КНР) под ником Simpson Xin выложила в сеть видео с его участием.

Он сразу стал любимцем соцсетей. Все дело в его необычном окрасе: шерсть рядом с его глазами черная, из-за чего создается впечатление, что кот постоянно грустит, прямо как актер Бен Аффлек.

После того как девушка встретила кота на улице, она еще несколько раз к нему приходила. Однако взять его домой она не может, потому что у нее уже есть питомец.

В соцсетях необычно грустного кота уже назначили олицетворением 2020 года, который не задался с самого начала.

Июль — самое ностальгическое время в году, когда особенно приятно вспомнить детство и каникулы, после которых жизнь всегда начиналась немного заново. Ребята из издания SIGN собрали воспоминания о временах, когда трава была зеленее. А в комментариях расскажите, какой цвет вы бы добавили в эту подборку?

Хорошего дня и побольше улыбайтесь!