31 мая: Бьюти-тренды наступающего лета!

Доброе утро! Среда - скажи работе "да"!

Очень бодрящее изобретение от итальянцев - то, что надо для утра!

Итальянские дизайнеры придумали чехол на смартфон Mokase, который может заварить вам кофейку!

Чтобы заварить кофе, достаточно вставить специальную «кофейную» пластину (будет продаваться отдельно) в чехол, а затем воспользоваться специальным мобильным приложением, которое активирует процесс заваривания.

25 мл жидкости чехол сможет нагреть за 5−8 секунд. Маленькая трубка, соединяющая чехол и пластину с кофейными зернами, сделана из специального сплава алюминия и кремния выдерживает высокие температуры, не выделяя токсичных веществ. Прочные материалы чехла снабжены дополнительной защитой, чтобы кипяток не попал на сам гаджет. При этом толщина аксессуара всего 0,7 сантиметров!

Вместе с чехлом в комплекте будет идти небольшая складная чашка, которую можно носить как брелок.

Вот как все это работает:

А теперь еще одна возможность взбодриться. Два бьюти-тренда, которые просто взрывают мозг.

Номер раз - звучит по-английски как "Glitterboobs" или "Disco Tits". На русский решили переводить как, простите за фамильярность, "дискосиськи". Но из песни слов не выкинешь. К тому же определение нисколечко не врет - девушки покрывают грудь блестками и стразами, превращая ее в своего рода аксессуар и еще большее украшение. Такого было много в этом году на знаменитом музыкальном фестивале Coachella, куда приезжают модели и звезды. Выглядит это примерно так:

И номер два - светящиеся накладные ресницы, разработка вьетнамского дизайнера Тэнь Фам. Свечение происходит благодаря светодиодам. LED-ресницы приклеиваются к векам и соединяются незаметными проводками с блоком питания, который крепится на затылке. Они могут работать в трех разных режимах, привязанных к движениям головы пользователя: переливаться, моргать и искриться. Планируется выпускать аксессуар в семи разных цветах: розовый, красный, синий, голубой, белый, желтый и зеленый. Летом начнется сбор финансовых средств на сервисе Kickstarter, и при положительном результате реснички будут запущены в серийное производство. Кстати, похожая идея светящихся ресниц уже предлагалась от дизайнера Суми Парк еще в 2007 году, однако тогда проект так и не смог реализоваться и был лишь создан единственный в своем роде прототип.

В голосовании под постом предлагаем выбрать, какой тренд вам больше нравится!

После такого нам срочно требуется музыкальная пауза. Для этого нам прекрасно подойдет мужской хор Dustyesky из австралийского города Малламбимби. Участники хора (28 человек) исполняют песни на русском и украинском языках. При этом никто из них языка не знает — музыканты разучивают песни на слух.

Итак, "Красная армия всех сильней":

«Над волною голубою»:

«Ехал казак за Дунай»:

Хорошая новость из мира кинематографа. Опубликован трейлер второй части «Приключений Паддингтона» режиссера Пола Кинга!

Фильм расскажет о мишке Паддингтоне, который приехал в Лондон из Перу и обосновался в семье Браунов. Перед Паддингтоном стоит нелегкая задача: ему нужно найти подарок на день рождения своей тети Люси.

Главные роли в картине исполнили Хью Грант, Брендан Глисон, Салли Хокинс и Имелда Стонтон. Паддингтона озвучивает Бен Уишоу.

Премьера фильма состоится 10 ноября 2017 года.

А теперь повеселимся. В ЮАР полиция поймала четырех парней, воровавших яблоки. Приговор был вынесен без суда и следствия, прямо на месте — РАССТРЕЛЯТЬ!!!

Ладно, не бойтесь, смотрите:

В последний день весны отмечается День блондинок. В честь такого события - галерея самых симпатичных блондинок и блондинов в мире)))

А ЗАВТРА УЖЕ ЛЕТО!!! Вот проснемся - и лето! И мы как начнем радоваться!..

Опрос

Какой бьюти-тренд этого лета вам нравится больше?