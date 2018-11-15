15 ноября: Коты vs охранники

Доброе утро! У кого силы воли хватит не зевнуть, глядя на эту картинку?)

Нас с вами ждет невероятно солнечный день! Какой-то «подарочный» ноябрь в этом году, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить:

Еще котики для этого утра.

В Японии есть один художественный музей, который прославился в соцсетях не благодаря своим экспонатам, а из-за необычных постоянных посетителей — двух котов.

Краткая предыстория. Летом 2016 года в музее проходила фотовыставка домашних животных, и в один из дней туда попытался зайти чёрный кот. Фотографии момента, когда его выгоняют охранники, стали вирусными. Кот уже почти вошёл в здание, но на секунду остановился возле вторых дверей, где его и заметили сотрудники музея. Пришлось уйти.

С тех пор между музеем и котом началось противостояние: раз за разом он пытался попасть в комплекс, и раз за разом его встречала охрана. Со временем у животного появился напарник — рыжий кот, который тоже захотел попасть галерею. Как минимум дважды в неделю кто-то из них пытается пройти внутрь.

Музей уже сделал двух котов своими талисманами — их назвали Кен Чан (чёрный кот) и Гоу Чан (рыжий кот). Неудачные попытки побывать в здании публикуют в официальном твиттере, за которым следят десятки тысяч пользователей. А с 2017 года в музее можно купить сувениры с Кеном и Гоу, а также посетить тематическое кафе.

Новости!

В 2019 году должна выйти мобильная AR-игра по Гарри Поттеру. В грядущей игре, как и в Pokémon Go, будут использоваться технологии дополненной реальности — пользователям предстоит выполнять задания с помощью мобильного приложения, исследуя разные места в реальном мире. Как именно будет устроен AR-проект и какие механики в нём реализуют, разработчики пока не сообщили. Но уже выпустили первый трейлер:

В Хорватии разрабатывают «умные» скамейки Steora. Их можно использовать для зарядки смартфонов и как точку доступа в интернет. А в ночное время скамейки служат дополнительным источником уличного освещения. Сейчас существует шесть вариантов скамейки. Некоторые дополнительно оснащаются камерами наблюдения и 19-дюймовыми мониторами, с помощью которых можно транслировать рекламу. Заряжаться скамейки могут как от встроенных солнечных батарей, так и от электросети. В верхнюю часть скамейки встроено беспроводное зарядное устройство, также есть два USB-порта. 15 датчиков контролируют всё, что происходит на скамейке и вокруг неё. Они собирают данные о параметрах воздуха, использовании скамьи и состоянии системы. Steora имеет защиту от вандалов и любого несанкционированного вскрытия. Подобные скамейки уже можно встретить в странах Европы, в Объединённых Арабских Эмиратах. Стоимость одной такой скамейки в среднем составляет €3000.

Британская игрушечная компания Emperis сделала куклу актера Идриса Элбы, которого недавно журнал People признал самым сексуальным мужчиной в мире. Такая игрушка ручной работы обойдется покупателю в 1100 долларов (около 74 тыс. рублей). Но проблема в том, что фигурка актера ВООБЩЕ на него не похожа. После публикации фотографий игрушки компания удалила их, но пользователи успели их сохранить. Для сравнения: фотография Идриса Элбы и фотография игрушки.

Музыкальная пауза!

Вчера Дима Билан стал заслуженным артистом России. Такой указ подписал Владимир Путин. В документе говорится, что звание присвоено певцу «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Кстати, прикол: в президентском указе артист назван «Биланом Димой Николаевичем».

Что ж, Дима Николаевич, наши вам поздравления. И подборка хитов, конечно:

Мультик для этого утра.

Компания Paramount Pictures выложила на своем ютьюб-канале новый трейлер мультфильма «Волшебный парк Джун», который выйдет на экраны 21 марта 2019 года. По сюжету, главная героиня Джун обнаруживает, что придуманный ей в детстве парк развлечений воплотился в реальность. Правда, его существование под угрозой, поэтому срочно нужно придумывать план спасения и заодно помочь новым друзьям — волшебным зверям парка.

В галерее — работы Алексея Гимеина, скетчера-самоучки, который делает городские зарисовки Москвы и публикует их в своем инстаграме. Спасибо инстаграму за то, что открывает миру такие таланты!