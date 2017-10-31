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Утро в Туле
31 октября: Бу!

31 октября: Бу!

Доброе утро! Happy Halloween!

 

Всякие там опросы ВЦИОМ показывают, что, дескать, всего 4% россиян отмечают Хэллоуин. А куда же тогда делись все тыквы?! Говорят, в Туле днем с огнем не сыщешь! Неужели на еду перевели? Да в жизни не поверим.

Если у вас завалялась тыква, вырежьте из нее что-нибудь страшное сегодня вечером (на крайний случай приготовьте из нее ужин - тоже очень страшно). 

Для вдохновения. Пользователь Reddit опубликовал фото тыквы, из которой он сделал украшение к Хэллоуину:

Комментаторы оценили идею и назвали её «подлинным кошмаром». Правда, жуть?!

 

Не очень к Хэллоуину, но больше молчать не можем!

Мультфильм «Кот Саймона» впервые вышел в цвете! По сюжету кота пытаются отвезти в ветеринарную лечебницу, но он всячески сопротивляется:

 

Новости! Конечно, хэллоуинские.

Полюбуемся на то, как к празднику украсили резиденцию американского президента. Вот-вот из-за какой-нибудь колонны выползет выйдет Трамп...

 

Скромненькие, но устрашающие украшения на Белом доме, правда? А вот как украшают свои (не белые) дома обычные американцы. Житель города Трейси в Калифорнии Том БетДжорж устроил к Хэллоуину световое шоу. Инсталляцию он разместил на своём доме, действие разворачивается под музыку «Кошмар перед Рождеством». Поют тыквы и пауки! Световое шоу включается около 19:00 и работает до 21:00. В Хэллоуин (то есть сегодня) БетДжордж планирует не выключать его до 22:00. 

 

А вот какой Хэллоуин устроили для обитателей Лондонского зоопарка. 

 

А теперь криповая музыкальная пауза!

NASA составило хэллоуинский плейлист из самых жутких космических звуков. В подборку вошли 22 трека из разных уголков Вселенной, которые были записаны во время различных космических миссий.

«К Хэллоуину мы собрали компиляцию из неуловимых звуков завывающих планет и свистящего гелия — от них у вас точно побегут мурашки по коже», — пообещали представители NASA.

 

Подборка арта "Принцессы ужасов". У Диснея получились бы неплохие фильмы ужасов:

 

В галерее - восхитительные, прикольные, креативные и забавные костюмы на Хэллоуин. Откуда у людей столько фантазии?!

Галерея
"Депортированная", Фото: 1
, Фото: 2
Узнали?!))), Фото: 3
Внимание на "огонь" в камине, Фото: 4
, Фото: 5
Тако Белль, Фото: 6
Матерь драконов, Фото: 7
, Фото: 8
Стив, ты ли это?, Фото: 9
, Фото: 10
Стоковая фото как костюм - а что, неплохо!, Фото: 11
, Фото: 12
Синий экран смерти, если вдруг кто не догадался, Фото: 13
Печально известный Галакси Ноут, Фото: 14
Ну этого метателя копья уж точно все узнают..., Фото: 15
, Фото: 16
, Фото: 17
Надпись: "Этот костюм не найден". Оригинально, когда до праздника пять минут, а ты так и не заморочился над костюмом!, Фото: 18
, Фото: 19
, Фото: 20
"Оденьтесь как Dominoes". Кто-то вопринял буквально, а кто-то вспомнил про Domino's Pizza..., Фото: 21
, Фото: 22
, Фото: 23
Daft Punk!!!!, Фото: 24
Ох уж эта улиточная слизь...., Фото: 25
, Фото: 26
, Фото: 27
, Фото: 28
, Фото: 29
, Фото: 30
, Фото: 31
, Фото: 32
, Фото: 33
, Фото: 34
, Фото: 35
, Фото: 36
Костюм авокадо - бюджетно и креативно!, Фото: 37
, Фото: 38
, Фото: 39
, Фото: 40
, Фото: 41
, Фото: 42
, Фото: 43
, Фото: 44
Когда твоя девушка не смогла пойти на вечеринку, приходится идти за нее..., Фото: 45
, Фото: 46
, Фото: 47
, Фото: 48
, Фото: 49
, Фото: 50
Традиции + капельку секса, Фото: 51
, Фото: 52
Костюм имени кота. Кот в ужасе., Фото: 53
, Фото: 54
, Фото: 55
, Фото: 56
, Фото: 57
, Фото: 58
, Фото: 59
, Фото: 60
, Фото: 61
, Фото: 62
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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:23 +6
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