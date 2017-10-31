31 октября: Бу!

Доброе утро! Happy Halloween!

Всякие там опросы ВЦИОМ показывают, что, дескать, всего 4% россиян отмечают Хэллоуин. А куда же тогда делись все тыквы?! Говорят, в Туле днем с огнем не сыщешь! Неужели на еду перевели? Да в жизни не поверим.

Если у вас завалялась тыква, вырежьте из нее что-нибудь страшное сегодня вечером (на крайний случай приготовьте из нее ужин - тоже очень страшно).

Для вдохновения. Пользователь Reddit опубликовал фото тыквы, из которой он сделал украшение к Хэллоуину:

Комментаторы оценили идею и назвали её «подлинным кошмаром». Правда, жуть?!

Не очень к Хэллоуину, но больше молчать не можем!

Мультфильм «Кот Саймона» впервые вышел в цвете! По сюжету кота пытаются отвезти в ветеринарную лечебницу, но он всячески сопротивляется:

Новости! Конечно, хэллоуинские.

Полюбуемся на то, как к празднику украсили резиденцию американского президента. Вот-вот из-за какой-нибудь колонны выползет выйдет Трамп...

Скромненькие, но устрашающие украшения на Белом доме, правда? А вот как украшают свои (не белые) дома обычные американцы. Житель города Трейси в Калифорнии Том БетДжорж устроил к Хэллоуину световое шоу. Инсталляцию он разместил на своём доме, действие разворачивается под музыку «Кошмар перед Рождеством». Поют тыквы и пауки! Световое шоу включается около 19:00 и работает до 21:00. В Хэллоуин (то есть сегодня) БетДжордж планирует не выключать его до 22:00.

А вот какой Хэллоуин устроили для обитателей Лондонского зоопарка.

А теперь криповая музыкальная пауза!

NASA составило хэллоуинский плейлист из самых жутких космических звуков. В подборку вошли 22 трека из разных уголков Вселенной, которые были записаны во время различных космических миссий.

«К Хэллоуину мы собрали компиляцию из неуловимых звуков завывающих планет и свистящего гелия — от них у вас точно побегут мурашки по коже», — пообещали представители NASA.

Подборка арта "Принцессы ужасов". У Диснея получились бы неплохие фильмы ужасов:

В галерее - восхитительные, прикольные, креативные и забавные костюмы на Хэллоуин. Откуда у людей столько фантазии?!