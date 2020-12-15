15 декабря: теплые вязаные вещи для курьеров, кот-невидимка и небольшой опрос в конце блога
Доброе утро! До Нового года осталось 17 дней. И у нас возник вопрос: какое блюдо должно быть на праздничном столе обязательно? В конце блога мы прикрепим небольшой опрос на эту тему. Но сначала нужно обязательно прочитать хорошие новости. Поехали!
Все вокруг белым белом. Сегодня в Туле пройдет небольшой снег, а температура воздуха днем опустится до -3 градусов Цельсия.
Сервис доставки еды Delivery Club запустил предновогодний социальный проект «Уютный коллаб», в рамках которого волонтеры скупят у торгующих на улицах пожилых людей вязаные вещи. Все эти варежки, шапки, носки и шарфы передадут курьерам.
«В этот непростой год мы подумали: почему бы нам не сделать то, о чем наверняка мечтал каждый, — пойти и выкупить разом все вещи, чтобы бабушка пошла домой греться и пить чай. Все, что купим, — подарим нашим курьерам: они значительную часть времени проводят на улице, доставляя заказы», — рассказали в пресс-службе Delivery Club.
В проекте примут участие Москва, Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Кемерово, Рязань, Тюмень, Курск, Новокузнецк, Тольятти, Калуга и Тверь.
Жителей этих городов Delivery Club просит поделиться координатами мест на улицах, где бабушки продают вязаные вещи, через форму обратной связи. На закупку по собранным адресам волонтеры будут выезжать 20 и 27 декабря.
Певица Бритни Спирс записала песню с Backstreet Boys. Она рассказала об этом в своем Instagram.
«Matches, записанная вместе с Backstreet Boys, уже вышла! Я буду рада услышать, что вы о ней думаете», — написала Спирс. Композиция вошла в deluxe-версию ее альбома Glory, оригинал которого представили в 2016 году. В новой версии пластинки 23 песни, включая ремиксы на композицию Mood Ring.
Казалось бы, чем еще нас может удивить 2020 год? Но оказалось, что у него в запасе есть и приятные сюрпризы.
Google добавила 50 новых животных в свое мобильное приложение — и теперь с помощью дополненной реальности можно посмотреть, как красная панда играет с тыквой прямо у вас дома. Кроме того, виртуальный зоопарк пополнился зеброй, свиньей, коровой, гиппопотамом и жирафом.
Hip(po), hip(po), hooray! ?? There are 50 new AR animals to discover on Search. Search for your favorite animal on your Google mobile app, tap "View in 3D" to see them in your space and don’t forget to share your best creations with #Google3D. pic.twitter.com/u80Mn7wi1z— Google (@Google) December 11, 2020
Все животные представлены в натуральную величину, поэтому каким-нибудь жирафом лучше любоваться на улице (для реализма). А вообще в приложении есть настройка размеров 3D-моделей. Таким образом можно оказаться в одной комнате с гигантским котом размером с человека.
Все мы знаем как дважды два, что животные — это братья наши меньшие. Братья, спору нет, но вот меньшие ли, — большой вопрос. Порой из милых щенят наши питомцы вырастают в таких здоровяков, что на их фоне даже взрослый человек покажется жителем страны Лилипутия.
Сегодня мы собрали для вас несколько пёсиков, которые благодаря своим размерам заняли всё пространство в доме и в сердце человека.
Хорошего дня и огрооомную гору позитива!
Так какое блюдо будет украшать ваш стол?