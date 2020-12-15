15 декабря: теплые вязаные вещи для курьеров, кот-невидимка и небольшой опрос в конце блога

Доброе утро! До Нового года осталось 17 дней. И у нас возник вопрос: какое блюдо должно быть на праздничном столе обязательно? В конце блога мы прикрепим небольшой опрос на эту тему. Но сначала нужно обязательно прочитать хорошие новости. Поехали!

Все вокруг белым белом. Сегодня в Туле пройдет небольшой снег, а температура воздуха днем опустится до -3 градусов Цельсия.

Сервис доставки еды Delivery Club запустил предновогодний социальный проект «Уютный коллаб», в рамках которого волонтеры скупят у торгующих на улицах пожилых людей вязаные вещи. Все эти варежки, шапки, носки и шарфы передадут курьерам.

«В этот непростой год мы подумали: почему бы нам не сделать то, о чем наверняка мечтал каждый, — пойти и выкупить разом все вещи, чтобы бабушка пошла домой греться и пить чай. Все, что купим, — подарим нашим курьерам: они значительную часть времени проводят на улице, доставляя заказы», — рассказали в пресс-службе Delivery Club.

В проекте примут участие Москва, Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Кемерово, Рязань, Тюмень, Курск, Новокузнецк, Тольятти, Калуга и Тверь.

Жителей этих городов Delivery Club просит поделиться координатами мест на улицах, где бабушки продают вязаные вещи, через форму обратной связи. На закупку по собранным адресам волонтеры будут выезжать 20 и 27 декабря.

Певица Бритни Спирс записала песню с Backstreet Boys. Она рассказала об этом в своем Instagram.

«Matches, записанная вместе с Backstreet Boys, уже вышла! Я буду рада услышать, что вы о ней думаете», — написала Спирс. Композиция вошла в deluxe-версию ее альбома Glory, оригинал которого представили в 2016 году. В новой версии пластинки 23 песни, включая ремиксы на композицию Mood Ring.

Казалось бы, чем еще нас может удивить 2020 год? Но оказалось, что у него в запасе есть и приятные сюрпризы.

Google добавила 50 новых животных в свое мобильное приложение — и теперь с помощью дополненной реальности можно посмотреть, как красная панда играет с тыквой прямо у вас дома. Кроме того, виртуальный зоопарк пополнился зеброй, свиньей, коровой, гиппопотамом и жирафом.

Все животные представлены в натуральную величину, поэтому каким-нибудь жирафом лучше любоваться на улице (для реализма). А вообще в приложении есть настройка размеров 3D-моделей. Таким образом можно оказаться в одной комнате с гигантским котом размером с человека.

Все мы знаем как дважды два, что животные — это братья наши меньшие. Братья, спору нет, но вот меньшие ли, — большой вопрос. Порой из милых щенят наши питомцы вырастают в таких здоровяков, что на их фоне даже взрослый человек покажется жителем страны Лилипутия.

Сегодня мы собрали для вас несколько пёсиков, которые благодаря своим размерам заняли всё пространство в доме и в сердце человека.

Хорошего дня и огрооомную гору позитива!

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