20 марта: Самый дорогой голубь в мире и щенок-робот

Доброе утро!

Погода на сегодня.

Синоптики дождь не обещают, но пора уже снова взять в привычку носить с собой зонтик. А то вчера очень уж противно-мокро было:

Начинаем утро с бодрящего видео!

Новинка от GoPro: красивейший ролик с пробежкой альпиниста Килиана Бургада по скалам в Ондалснес (Норвегия).

А вот это вам вместо утреннего мультика.

Студия Pixar показала новый трейлер анимационного фильма «История игрушек 4». В этот раз главные герои отправятся в парк развлечений. Там они встретят пастушку Бо Пип — возлюбленную ковбоя Вуди, исчезнувшую после событий второй части.

В России мультфильм выйдет 20 июня.

Новости!

Вы когда-нибудь встречали голубя, который стоит 1,25 млн евро? Знакомьтесь, Армандо — «гоночный» голубь, участвующий в гонках на длинные дистанции, которого на днях продали на аукционе в Бельгии именно за эту баснословную сумму! Армандо в этом году исполнится пять лет, он больше не участвует в гонках, но за свою карьеру побеждал в чемпионате Ace Pigeon, олимпиаде Pigeon 2019 года, гонке Angoulême и получил прозвище «Льюис Хэмилтон среди голубей». Предыдущий рекорд стоимости голубя на аукционе составлял 376 тыс. евро. Генеральный директор аукционного дома Николаас Гизельбрехт отметил, что он «даже не мечтал о такой цене» и планировал получить за голубя 400−500 тыс. евро. По его мнению, новые владельцы (из Китая) будут использовать Армандо для разведения таких же быстрых голубей, так как гоночные голуби могут продолжать производить потомство примерно до 10 лет, а жить — до 20 лет.

Zara выпустила капсулу к 200-летнему юбилею музея Прадо (Мадрид, Испания). На толстовках и футболках напечатали четыре известных работы разного времени с подписями, в стиле интернет-мемов вроде «Когда говорят, что начинается вечеринка» или «Сфоткай меня, как будто я не вижу»: «Менины» Диего Веласкеса, «Три грации» Питера Пауля Рубенса, портрет Карла V с собакой Тициана Вечеллио, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Футболки и толстовки из новой коллекции уже доступны на испанской версии сайта Zara. Они стоят от 18 до 36 евро. Интересно, а в нашу тульскую Zara новую коллекцию довезут?..

А вот проект из России: активисты отечественного Гринписа нарисовали гигантские легкие на снегу в московском районе Капотня, где сосредоточено множество источников загрязнения воздуха. Организаторы акции призвали Роспотребнадзор информировать людей о загрязнении воздуха в населенных пунктах и принять меры для решения этой проблемы.

Капелька милоты в эту среду.

Компания Tombot показала свою новую разработку — самого реалистичного в мире (и доступного по цене!) щенка-робота. Он выглядит и ведет себя как настоящий маленький лабрадорчик: может повилять хвостом, залаять, отреагировать на команды (к примеру, «Проснись!»). Лабрадор может целый день работать без подзарядки.

Робот предназначен для пожилых людей с деменцией и тех, кто чувствует себя одиноко. Щенок должен помочь им социализироваться, справиться с тревожностью и уменьшить стресс.

Недавно Tombot запустила сбор средств на Kickstarter. На момент публикации материала компания получила уже более 33 тысяч долларов при цели в 20 тысяч. Участникам кампании робот обойдется в 300 долларов; после выхода на рынок (запланирован на август 2020 года) механический щенок будет стоить около 500.

И инфа для киноманов, которые с нетерпением ждут заключительного сезона «Игры престолов».

Канал HBO запустил квест для фанатов сериала. Желающим предстоит найти шесть железных тронов, разбросанных по всему миру.

Первый скрыт в неизвестном лесу. HBO выложил на YouTube 360-градусное видео с локацией трона, а на промо-сайте запустил таймер — фанаты могут заявить о находке до истечения этого времени.

После того, как истечёт время, или кто-нибудь обнаружит первый трон, HBO выложит видео с новой локацией. Вдруг какой-нибудь из тронов спрятан у нас в России?..)

Напомним, премьера восьмой главы экранизации «Песни Льда и Пламени» состоится 14 апреля.

В галерее нас всех ждут вкусности. А именно - творения кондитера Любови из Новосибирска. Она в первую очередь художник. Просто посмотрите на фотографии ее работ ниже, и вы не станете спорить. Все, что вы увидите, — сладкое и вкусное. Сложно поверить, но это так: