17 ноября: нашествие енотов, ворона-рэпер и животные под необычным углом

Доброе утро! Новый день – новая порция хороших новостей. Поэтому бежим их читать и заряжаться позитивом. Поехали!

Слишком хорошая погода. Сегодня ясная погода, а температура воздуха опустится до -4 днем, и -6 вечером.

Каждую ночь житель Канады Джеймс Блэквуд из провинции Новая Шотландия кормит енотов, живущих в местных лесах, после чего выкладывает видео об этом на ютьюб-канале Raccoon Whisperer («Заклинатель енотов»). Недавно Блэквуд опубликовал видео, которое в отличие от других роликов посмотрели миллионы пользователей. В этой записи он кормит енотов сосисками, после чего приносит другое угощение — печенье, а затем — собачий корм. Вы только посмотрите, как еноты реагируют на угощения!

Джеймс Блэквуд начал ухаживать за енотами вместе со своей женой больше 25 лет назад. Это был проект его жены, но в 2003 году она умерла от рака. Перед смертью она попросила, чтобы муж продолжил заботиться о енотах, пишет Bored Panda, и Блэквуд выполнил ее просьбу.

Сосиски — не единственное угощение енотов. Еще есть, например, взбитые сливки…

… или бутерброды с арахисовым маслом.

Едва ли по этому синглу стоит гадать, каким окажется следующий альбом главной рок-группы Америки, зато можно аккуратно строить предположения о будущем концертной индустрии. Если выход десятого альбома Foo Fighters «Medicine at Midnight» все же запланировали на начало февраля, то хочется верить, что следующим летом вопреки пандемии нас ждут опен-эйры с Дэйвом Гролом во главе. Сегодня слушаем Foo Fighters - «Shame Shame».

Монтажер из Самары Владислав Иотенко, он же тиктокер под ником Влад CVP, в сентябре 2018 года подобрал крохотного птенца — тот выпал из гнезда со спиленного дерева. Птенца выходили и назвали Винчем. Иотенко и предположить не мог, что Винч вырастет в маленького сатаненка, который будет воровать все, что воруется, и клевать все, что клюется. Зато спустя два года Иотенко смог записать рэп о плюсах и минусах совместной жизни с Винчем — причем от лица самого Винча. Птица рассказывает, как сеет страх, творит разбой и терроризирует хозяев и других животных. Винча озвучивает робоголос, знакомый многим по роликам с бунтующими роботами Boston Dynamics (ну тот, который «кожаные мешки»!).

Литовский фотограф Андриус Бурба занялся проектом «Взгляд снизу» (Underlook) больше трех лет назад. Точнее, задумывалось это не как проект, а как разовая фотосессия Under-Cats — Бурба придумал ставить кошек на стеклянный стол и снимать с этого необычного ракурса с очень контрастным светом. Однако серия стала такой популярной, что немецкое издание Riva выпустило ее отдельной книгой в 2016 году, а фотограф решил продолжить начатое.

Мы выбрали несколько самых ярких кадров с разными животными — кто-то в непривычном ракурсе выглядит величественно, в ком-то сложно угадать зверя, но в большинстве своем, животные на снимках получаются очень милыми.

Хорошего дня и классного настроения!