2 апреля: Баян и съедобные шутки

Всем привет! Нас ждет отличная рабочая неделя! (Силу самовнушения еще никто не отменял).

Залипалочка дня.

Автор YouTube-канала Kaplamino недавно разработал новую удивительную машину Голдберга,состоящую в основном из фиджет-спиннеров. Смотрите, как она работает (там еще и финал с юмором):

Милота!

В бобронариуме (да, теперь вы видели все) Воронежского заповедника впервые появилось на свет два малыша. Мимимишное видео с камеры, которая "подглядывает" за жизнью бобриного семейства:

Вместо новостей сегодня будут «съедобные» розыгрыши от известных брендов в честь 1 апреля. Ну и что, что сегодня уже второе!

В «Макдоналдсе» придумали забаву для тех, кто любит делать селфи: можно распечатать своё лицо на булочке Биг-Мака с помощью кунжута и специального приложения. Даже немного жаль, что это розыгрыш:

Burger King не отстает: конкурирующая сетка анонсировала новый шоколадный воппер! В нём много малинового сиропа, булочка из шоколадного пирога, ванильная глазурь и «салат» из молочного шоколада. В общем, беее (если вы, конечно, не отчаянный сладкоежка):

Кое-что из той же серии: производитель соусов Heinz рассказал о «секретном рецепте»: нового вида майонеза из бельгийского шоколада. Звучит мерзковато:

«Додо пицца» рассказала, что планирует скорое появление «полностью съедобной упаковки» для пиццы из многослойной вафельной кондитерской бумаги. Вот это интересная идея!

И запьем это все! Coca-Cola в честь 1 апреля «придумала» три новых вкуса для газировки: авокадо, хлебная закваска и древесный уголь.

Музыкальная пауза!

На днях баянист из Воронежа Вадим Херувимов устроил онлайн-трансляцию игры на баяне — с ее помощью он хотел собрать пожертвований на подарок сестре. И трансляция едва не провалилась, пока на нее не устроили набег сотни игроков космической онлайн-игры Eve Online. В итоге все сложилось весьма удачно: Впдим набрал 750 долларов на подарок сестре, а еще получил знатную порцию популярности. Играет и впрямь здорово, послушайте сами:

Думаете, мы забыли про традиционный для понедельников прогноз погоды на рабочую неделю? А вот и нет, не забыли. Просто решили отложить его, ибо ничего особенно приятного в нем нет. Разве что, наконец-то «плюс»:

И пока нам придется смириться и ждать наступления настоящей весны, с солнышком, зелеными почками на деревьях и первыми цветочками, где-то она уже пришла. Например, в Японии на неделю раньше начался сезон цветения сакуры! Вот эти фото в галерее помогут сделать пасмурный понедельник чуточку лучше: