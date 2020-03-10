10 марта: Дьявольские рога в открытом море и ностальгия по ларькам

Доброе утро! Надеемся, вы успели хорошенько повеселиться, отдохнуть и набраться сил за три выходных. Не знаете чем позавтракать? Попробуйте подогреть творожный сырок в микроволновке. Японские пользователи Сети очень рекомендуют.

На короткой рабочей неделе будет целых два дня дождя. Зато тепло.

Недавно на сайте NASA был опубликован снимок необычного природного явления в Персидском заливе под названием «дьявольские рога». Оптический эффект проявляется во время рассвета, пока Луна еще не зашла. Мираж появляется благодаря теплым воздушным массам.

Немного новостей из мира кошачьих. Вот гигантский 10-килограммовый Мейн-Кун из Австралии.

А вот самый морщинистый представитель породы Сфинксов из Швейцарии.

Жители Челябинска установили «памятник» снесенному ларьку. Снимки появились на сайте Pikabu.ru. Пользователи разделились на два лагеря – одни считают, что пора избавляться от строений, портящих облик города, другие скучают по тем временам, когда ларьки были на каждом шагу.

В качестве музыкальной паузы посмотрим праздничный кавер, которым поздравили российских женщин Иван Ургант и Niletto. А придумал все это Александр Гудков.

В галерее сегодня фото милого песика Марни.