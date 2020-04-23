23 апреля: Google помогает спасти пчел, а «Друзья» просят участвовать в благотворительности

Всем доброе утро! Начинаем потихонечку готовиться к пятнице вместе с нашими хорошими новостями. Поехали!

Сегодня особенно приятно полежать в кровати. Погода обещает быть пасмурной и без осадков, а температура воздуха прогреется до +11 градусов.

Все звезды сериала «Друзья» присоединились к благотворительному челленджу All In Challenge, в рамках которого знаменитости помогают собрать деньги на продовольствие для социально незащищенных групп населения.

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер выложили в своих соцсетях пост, в котором предлагают поклонникам принять участие в аукционе, победители которого смогут посетить съемки спецвыпуска «Друзей» для HBO Max.

«Мы приглашаем тебя и пятерых твоих друзей присоединиться к нашей компании из шести человек. Стань нашим персональным гостем в студии, где мы впервые за долгое время вновь соберемся вместе, чтобы освежить в памяти шоу и времена, когда мы отлично веселились. Вы также сможете присоединиться к нам за чашкой кофе в Central Perk и получить VIP-билет на экскурсию по студии в Warner Bros.», — написали актеры в своих соцсетях.

Победитель из числа тех, кто пожертвует сумму от $10 до $200, будет выбран случайным образом. Чем больше пожертвование — тем больше шансов победить.

Кроме того, на сайте All In Challenge действуют онлайн-аукционы, где приз получает пользователь, пожертвовавший наибольшую сумму. Среди лотов, например, частный урок магии с Дэвидом Блейном.

Все собранные средства (в том числе от тех, кому победить не удастся) направят благотворительным организациям No Kid Hungry, Meals on Wheels America и America’s Food Fund, которые помогают в борьбе с голодом.

Google по случаю 50-й годовщины Дня Земли выпустил специальный дудл. Компания захотела привлечь внимание к проблеме вымирания пчел и сделала из дудла мини-игру.

Пользователь помогает пчеле опылять цветы и параллельно узнает некоторые факты об этих насекомых.

Так, участнику мини-игры рассказывают, что без опыления пчелами растений человечество лишилось бы двух третей всего урожая на планете, а также что эти насекомые опыляют 85% цветущих растений.

Google в процессе игры также рассказывает, что все работающие пчелы — самки. Они собирают пыльцу и нектар, чтобы обеспечить питанием колонию, и вырабатывают воск. Оказывается, пчелы предпочитают синие и желтые растения, потому что лучше всего различают именно эти цвета.

Песня Home музыканта Paul Van Dyk приобрела новое звучание спустя почти десять лет с момента ее создания. Теперь она звучит современно и отлично подойдет для начала нового дня.

А в галерее нас сегодня ждут писатели. А точнее – их знаменитые высказывания, но с налетом на современные события. Повеселитесь вместе с нами, а еще лучше расскажите в комментариях, кто ваш любимый писатель или поэт?

Хорошего дня и не выходите из дома, не совершайте ошибку (с)!