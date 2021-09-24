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Утро в Туле
24 сентября: огромный Достоевский в поле и помидоры, которые лечат сердечные болезни

24 сентября: огромный Достоевский в поле и помидоры, которые лечат сердечные болезни

Доброе утро! Долгожданная пятница настала. Давайте проведем выходные с пользой и как следует отдохнем. А еще не забудем прочитать хорошие новости, чтобы зарядиться хорошим настроением. Поехали!

 

О погоде. Сегодня в Туле небольшой дождь, а воздух в городе прогреется до +10 градусов. Такая же погода сохранится и на все выходные – мокро, много дождя и холодно.

 

Итальянский мастер ландшафтного искусства Дарио Гамбарин нарисовал огромный портрет Федора Достоевского на поле с пшеницей. Арт-объект приурочен к 200-летнему юбилею со дня рождения писателя, пишет ТАСС.

Гамбарин воссоздал изображение с помощью трактора, а заняло его произведение 25 тыс. квадратных метров. Над рисунком художник написал на английском языке название работы («Красота спасет мир»), а ниже — фамилию писателя на русском.

«Красота — это то, что нам необходимо. Красота и гармония спасут нас от этой пандемии — красота и как инструмент спасения окружающей среды», — сказал автор портрета, а затем вспомнил цитату из «Братьев Карамазовых»: «Жизнь есть рай, и мы все в раю, да не хотим знать того».

По словам Гамбарина, у него есть особый талант — ощущать пространство, управляя трактором. Он может вспахивать поля, создавая нужные ему изображения, не используя при этом спутниковые навигаторы. Портрет Достоевского занял у него около 10 часов.

Дарио Гамбарин отмечает, что его творчество «экологичное» и «эфемерное», потому что исчезает уже через 7-10 дней. Сами работы он считает скорее перформансом, чем картинами.

 

Канадский рэпер bbno$ объединился с индонезийским рэпером Ричем Брайаном для фита Edamame (соевые зеленые бобы). В музыкальном видео эти двое передвигаются по дому в настоящих средневековых доспехах (что уже как минимум необычно). Сам трек тянет на полноценный развеселый party hit, и это доказывает, что в юморе всё еще есть место рэпу.

 

В Японии начали продавать помидоры, которые способны лечить гипертонию. Они снижают артериальное давление и замедляют сердечный ритм. Об этом сообщило издание The Japan News.

У этих томатов отредактированный геном. За основу ученые взяли популярный в Японии сорт Sicilian Rouge. Они применили к нему технологию CRISPR-Cas и удалили аутоингибиторный домен в геноме, ограничивающий выработку гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК).

Благодаря этому в овощах в пять раз увеличилось количество ГАМК. Новый вид помидоров назвали Sicilian Rouge High GABA. Он, что неудивительно, значительно дороже обычных томатов: 3 килограмма помидоров для гипертоников стоят около 68 долларов.

Томаты с повышенным содержанием ГАМК стали первым в стране продуктом с отредактированным геномом, который можно купить в магазине. Пока в большинстве государств такие продукты продавать запрещено, однако в Японии для Sicilian Rouge High GABA сделали исключение.

 

Мы привыкли воспринимать котиков как милых домашних питомцев, но в душе эти славные малые настоящие охотники. И для проявления своих инстинктов у них есть цепкие лапки и острые зубки, которыми так гордятся эти пушистики. А мы, их хозяева, конечно, не спешим дать понять этим хвостатым, что их клычки вызывают в нас вовсе не страх, а лишь неподдельное умиление. Поэтому любоваться снимками этих зубастиков — одно сплошное удовольствие.

Хорошего дня и грозного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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