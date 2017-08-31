31 августа: Брови волнуются раз!

Привет! Последний день лета. Какое лето, такой и последний день:

Спасибо, хоть без дождя и других природных катаклизмов. А то вон в Адлере что происходит:

Взбодрились?))

Время рекорда! И челленджа, если вам угодно)

Житель Мумбаи сумел установить рекорд по наибольшему количеству шаров для игры в пул, удерживаемых в одной ладони более 5 секунд. Фух, сложное описание, проще посмотреть:

Ну что, можете больше? Звоните в Книгу рекордов Гиннесса и приглашайте Myslo на церемонию награждения!

Новости!

На Таймс-сквер в Нью-Йорке появился первый в мире трёхмерный рекламный щит! Реклама Coca-Cola. В нем задействованы 1760 LED-экранов на шести этажах. В компании рассказали, что каждый кубический дисплей запрограммирован так, чтобы действовать независимо от других. Представители Книги рекордов Гиннесса отметили, что Coca-Cola установила два рекорда: за самый крупный рекламный щит (20 метров на 12 метров) и за первый трёхмерный билборд.

Смотрели "Джуманджи"? Помните эту крутую настольную игру, из-за которой заварилась вся каша? Дизайнер Стивен Рихтер решил сделать полную копию набора для игры из фильма своими руками. Процесс создания он заснял на видео, сделав из этого вдобавок увлекательный таймлапс:

На Kickstarter собирает средства стартап, разрабатывающий уникальное устройство — гибрид скутера и скейтборда под названием Scooterboard. Это электрическое устройство с тремя колесами и рукояткой управления для одной руки. По словам производителей, в разработке они соединили езду боком и управление наклоном тела (как при использовании скейтборда) и бо?льшую устойчивость (как при использовании скутера). Scooterboard работает на 250-ваттном электродвигателе и может разгоняться до 25 километров в час. Максимальная нагрузка составляет примерно 120 килограммов. Весит устройство чуть менее 10 кг. Заряда аккумулятора ему хватает на 12 километров езды. Время полной зарядки — примерно 2,5 часа.

Музыкальная пауза + спорт! Будем смотреть новинку от Кэти Перри и Ники Минаж - видео на песню Swish Swish. Дело происходит во время баскетбольного матча. Итак, кто победит - "Тигры" или "Овцы"?!

Новый жуткий бьюти-тренд! Трепещите)

Модные блогерши экспериментируют с бровями, а точнее, с их формой и цветами. Так, визажист и модель Промис Таманг считает, что волнистые – куда круче прямых, поэтому так активно демонстрирует это в своих соцсетях. Для создания такой необычной формы она использует клей, консилер и подводку для глаз:

Скоро на улицах... ХD

В галерее - милота.

Хорошего вам дня! Не думайте о том, что завтра осень. Нееет, не дууумааайтееее!!!