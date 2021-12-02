блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
2 декабря: очень маленькая квартира в Японии и аренда дома из фильма «Один дома» на Airbnb

2 декабря: очень маленькая квартира в Японии и аренда дома из фильма «Один дома» на Airbnb

Доброе утро! Начинаем новый день не с кофе, а с порции хороших новостей. А еще лучше объединить приятное с полезным. Поехали!

 

Одно слово - снегодождь. Сегодня в Туле днем пройдет снег и до -3 градусов. А ближе к вечеру потеплеет до +2 и пройдет снег с дождем.

 

Ikea начала сдавать в центральном районе Токио Синдзюку крошечные двухуровневые квартиры. Об этом сообщается на сайте компании. Ежемесячная аренда стоит 99 иен — это около 86 центов, или примерно 65 рублей.

Предложение доступно только для членов клуба Ikea Family. В него можно бесплатно вступить, зарегистрировавшись на сайте компании. В рекламном ролике крошечные квартиры рекламирует акула — агент по недвижимости.

В таких квартирах есть рабочая зона, диван, напольная вешалка, место для хранения вещей, стиральная машина, ванная комната и кровать (на втором ярусе).

 

Сегодня слушаем Ивана Дорна - «Тебе нема сьогодні».

 

Дом семьи Маккалистеров из фильма «Один дома» выложили на сайте аренды жилья Airbnb. Особняк, расположенный в окрестностях Чикаго, снимался в оригинальной франшизе и сиквеле картины.

В доме четыре гостевых комнаты, две спальни, которые уже декорировали к Рождеству. Описание на сайте составлено от имени старшего брата главного героя фильма Кевина — Базза Маккалистера.

«Возможно, вы не помните, чтобы я был особенно любезен. Но я вырос и теперь счастлив пригласить вас в свой семейный дом в эти праздники — и даже поделиться пиццей. Но постарайтесь не дать моему пауку Акселю ускользнуть. Итак, пока мы уезжаем в отпуск (на этот раз правда все мы), я приглашаю одну команду озорников позволить своим внутренним детям свободно бегать в доме моего детства.



В этот праздничный сезон мы будем играть по правилам моего младшего брата. Так что не стесняйтесь есть вредную еду, смотреть фигню по телевизору, брать лосьон моего отца и самостоятельно выбирать своё собственное приключение. Только держитесь подальше от моей комнаты, ладно?», сказано в описании к лоту.

Гостям предлагают поесть пиццу и макароны с сыром, а также собрать набор Lego по мотивам «Один дома», который можно будет забрать с собой. Дом пока что можно забронировать на один день, 12 декабря. Цена на сайте ещё не указана. Бронирование откроется 7 декабря в 22:00 мск.

 

Помните, как в сказке было? В сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, в яйце — игла. Думаете, в жизни такого не бывает? Ещё как бывает! У некоторых вещей можно обнаружить второе дно. Например, под маской ростовой куклы Марио может скрываться человек, который с ним одно лицо, а в компьютерной мышке может прятаться ещё одна мышка. Мы собрали для вас подборку вещей с сюрпризом.

Хорошего дня и неожиданного настроения!

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
, Фото: 10
, Фото: 11
, Фото: 12
, Фото: 13
, Фото: 14
, Фото: 15
, Фото: 16
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 0
;
1 декабря: тамагочи с персонажами из «Гарри Поттера» и «Спанч Боба» и «Счастливы вместе в Sims
1 декабря: тамагочи с персонажами из «Гарри Поттера» и «Спанч Боба» и «Счастливы вместе в Sims
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.