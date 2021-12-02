2 декабря: очень маленькая квартира в Японии и аренда дома из фильма «Один дома» на Airbnb

Доброе утро! Начинаем новый день не с кофе, а с порции хороших новостей. А еще лучше объединить приятное с полезным. Поехали!

Одно слово - снегодождь. Сегодня в Туле днем пройдет снег и до -3 градусов. А ближе к вечеру потеплеет до +2 и пройдет снег с дождем.

Ikea начала сдавать в центральном районе Токио Синдзюку крошечные двухуровневые квартиры. Об этом сообщается на сайте компании. Ежемесячная аренда стоит 99 иен — это около 86 центов, или примерно 65 рублей.

Предложение доступно только для членов клуба Ikea Family. В него можно бесплатно вступить, зарегистрировавшись на сайте компании. В рекламном ролике крошечные квартиры рекламирует акула — агент по недвижимости.

В таких квартирах есть рабочая зона, диван, напольная вешалка, место для хранения вещей, стиральная машина, ванная комната и кровать (на втором ярусе).

Сегодня слушаем Ивана Дорна - «Тебе нема сьогодні».

Дом семьи Маккалистеров из фильма «Один дома» выложили на сайте аренды жилья Airbnb. Особняк, расположенный в окрестностях Чикаго, снимался в оригинальной франшизе и сиквеле картины.

В доме четыре гостевых комнаты, две спальни, которые уже декорировали к Рождеству. Описание на сайте составлено от имени старшего брата главного героя фильма Кевина — Базза Маккалистера.

«Возможно, вы не помните, чтобы я был особенно любезен. Но я вырос и теперь счастлив пригласить вас в свой семейный дом в эти праздники — и даже поделиться пиццей. Но постарайтесь не дать моему пауку Акселю ускользнуть. Итак, пока мы уезжаем в отпуск (на этот раз правда все мы), я приглашаю одну команду озорников позволить своим внутренним детям свободно бегать в доме моего детства.





В этот праздничный сезон мы будем играть по правилам моего младшего брата. Так что не стесняйтесь есть вредную еду, смотреть фигню по телевизору, брать лосьон моего отца и самостоятельно выбирать своё собственное приключение. Только держитесь подальше от моей комнаты, ладно?», сказано в описании к лоту.

Гостям предлагают поесть пиццу и макароны с сыром, а также собрать набор Lego по мотивам «Один дома», который можно будет забрать с собой. Дом пока что можно забронировать на один день, 12 декабря. Цена на сайте ещё не указана. Бронирование откроется 7 декабря в 22:00 мск.

Помните, как в сказке было? В сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, в яйце — игла. Думаете, в жизни такого не бывает? Ещё как бывает! У некоторых вещей можно обнаружить второе дно. Например, под маской ростовой куклы Марио может скрываться человек, который с ним одно лицо, а в компьютерной мышке может прятаться ещё одна мышка. Мы собрали для вас подборку вещей с сюрпризом.

Хорошего дня и неожиданного настроения!