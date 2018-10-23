23 октября: Идеальный лед и лучшие диджеи года

Всем привет! Осеннее утро какое-то такое:

О погоде: будет дождь. Не забываем зонтики!

С погодой, конечно, что-то невообразимое творится. Пока у нас только-только настоящая дождливая и холодная осень наступает (против +20 на прошлой неделе), в южной Италии, в Риме, наступил настоящий снежный коллапс. Хотя ещё в субботу там было +25. А накануне ночью резко похолодало, на город обрушился сильнейший дождь с градом. В результате несколько станций метро были затоплены, а дороги к утру оказались покрыты толстой коркой льда и снега:

Может, для нашей страны и привычно выглядит, но для Рима это точно локальный капец.

Ладно, от природных катаклизмов перейдем к рекордам. Он сегодня полон ностальгии по 90-м:

С 2010 года в США проводят чемпионат мира по классическому «Тетрису». Последние семь лет чемпион был неизменен — Джонас Нойбауэр из города Хайленд-Парк, штат Иллинойс. Но в этом году он уступил 16-летнему Джозефу Сили из Калифорнии. Сили победил Нойбауэра со счетом 3:0. В финальной игре он набрал на 19 тысяч очков больше, чем соперник, а всего заработал 934?880 очков. Вот как это было:

Как отмечают организаторы чемпионата, игра на 13 лет старше ее нового чемпиона.

За свою победу Джозеф Сили получил денежный приз в размере одной тысячи долларов и награду в виде одной из фигур «Тетриса».

Новости!

Учёные NASA нашли айсберг практически «идеальной» прямоугольной формы. Он плавает недалеко от ледника Ларсена у побережья Антарктического полуострова. Судя по внешнему виду айсберга — острым углам и плоской горизонтальной поверхности — он относительно недавно откололся от шельфа, отметили в космическом агентстве. Когда именно, неизвестно. Вероятно, в ширину он составляет более мили или 1,6 километра, оценила гляциолог NASA Келли Брант. По словам специалиста по изучению природных льдов, видимая часть глыбы, как и обычно, составляет всего 10% массы. Остальное скрыто под водой.

В московском метрополитене прорекламировали силиконовые браслеты для оплаты проезда картой «Тройка», обыграв акцию художника Бэнкси с самоуничтожающейся картиной. Cначала на дисплеях в вагонах выводилась реклама «Тройки». Затем изображение начало опускаться вниз с характерным звуком — будто бы оно «разрезается» рамкой экрана. Под ним появились силиконовые браслеты для оплаты проезда, а на дисплее высветили слоган «Это вам на руку». Напомним, в начале октября известная картина Бэнкси «Девочка с шариком» была продана на аукционе, сразу после чего самоуничтожилась. Художник встроил в рамку шредер, который разрезал изображение на мелкие кусочки .

Шведский студент Понтус Тернквист из Лундского университета разработал Potato Plastic — материал, созданный из картофельного крахмала и напоминающий пластик, однако биоразлагающийся менее чем за два месяца. Как говорит Тернквист, материал может быть использован для создания, например, одноразовых столовых приборов. Этот проект стал одним из финалистов конкурса The James Dyson Award, в котором принимают участие студенты со всего мира, предлагая различные разработки для решения актуальных мировых проблем.

Музыкальная пауза!

Авторитетный журнал DJ Mag подвёл итоги голосования и назвал 100 лучших диджеев 2018 года.

Третий раз подряд этот рейтинг возглавил 22-летний Martin Garrix!

Вторую строчку занял дуэт Dimitri Vegas & Like Mike.

А бронзу получил Hardwell.

Другие исполнители, вошедшие в первую десятку, ниже:

4. Armin van Buuren

5. David Guetta

6. Tiesto

7. Don Diablo

8. Afrojack

9. Oliver Heldens

10. Marshmello

Отметим, что популярная российская группа диджеев и продюсеров Swanky Tunes тоже попала в топ-100. Музыканты заняли 71 место — на 28 позиций лучше, чем в прошлом году!

Королевское общество биологов на днях представило широкой публике фотографии авторов, победившие в номинациях «Лучший фотограф» и «Лучший молодой фотограф» 2018 года. Тема состязания — Patterns in Nature, то есть узоры, которые можно встретить в дикой природе. Всего любители и профессионалы прислали на конкурс более 2500 фотографий, при этом число участников перевалило за 900.

Победителем в номинации «Молодой фотограф года» стал 17-летний Джек Оливер из Девона — ему принадлежит восхитительная фотография леопардового геккона (первая в нашей мини-галерее).

А вот «Фотографом года» стал Роберт Бруннер. На его работе можно увидеть сплетения следов, оставленных личинками на сброшенной осенней листве. Фотография была сделана в лесу в долине Юкон, Канада (второе фото в галерее).

Кроме того, в галерее еще 10 красивых работ, вошедших в шорт-лист конкурса. Приятного вам дня!