11 марта: счастливое спасение пингвина и появление в Якутии корабля из «Мандалорца»

Доброе утро! Солнышко проснулось, мы сладко потянулись и пошли читать наши хорошие новости. Поехали!

Ну когда уже будет тепло? Сегодня утром в Туле температура воздуха может опуститься до -27 градусов. Днем будет ясная погода и до -15 градусов Цельсия.

Тревел-блогеры Мэтт и Анна Карстен во время экскурсии в проливе Жерлаш в Антарктиде сняли погоню с участием нескольких косаток и одного пингвина. Предупреждаем: видео и правда ОЧЕНЬ волнительное, но закончилось все хорошо, так что переживать не из-за чего!

Как это было: косатки преследовали пингвина, который уже не знал, куда ему деться. К счастью, на пути попалась группа туристов на лодках. Тогда птице пришло в голову искать спасения у людей. Пингвин сперва просто кружил вокруг лодок, туристы то и дело теряли его из виду. Кое-кто даже предположил, что он все же попался косаткам.

Но не тут-то было, пингвин выжил и попытался запрыгнуть в лодку — увы, неудачно. Зато вторая попытка оказалась успешной. Один из туристов даже поддержал беглеца рукой, чтобы тот снова не свалился за борт. В итоге пингвин проплыл в лодке еще какое-то время и, как только почувствовал себя в безопасности, распрощался со своими спасителями.

Две звезды, две светлых повести заокеанской эстрады — Бруно Марс и Андерсон Паак — воскрешают старорежимный американский соул, а вместе с ним и назойливую мечту аудиофилов о «теплом ламповом звуке» (который в названии их супергруппы становится шелковым). Аж мед по экрану сочится! Сегодня слушаем Silk Sonic - Leave the Door Open.

В якутском парке «Урдэл» установили макет космического корабля Razor Crest («Лезвие бритвы»), на котором летал главный герой телесериала «Мандалорец». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автора идеи Айаала Федорова.

«Как фанаты, мы решили создать именно Razor Crest, потому что прежде в мире еще никто не строил. Именно это нас и привлекает — сделать невозможное», — признался Федоров. Он также рассказал, что сейчас планирует «съемки фанатских видео с мандалорцем в Якутии».

Разработкой макета занимались пять человек. Строить корабль начали в декабре прошлого года. Длина корабля — 14 метров, ширина — 10 метров, а высота — 4, весит он больше тонны. На сборку понадобилось около 50 листов древесно-волокнистых плит, макет полностью разбирается, чтобы было удобнее его перевозить.

Габариты измеряли по фотографиям в интернете. Корабль оснастили подсветкой двигателей и панелей в кабине пилота. В сборе средств на строительство помогли пользователи инстаграма, ангар возвести помогла частная компания и якутский IT-парк.

Весь процесс создания снимали на камеру, а фотографии разных этапов строительства публиковали в инстаграме. На работу россиян обратил внимание каскадер, снимавшийся в «Мандалорце». В комментариях к одному из постов в инстаграме он процитировал кредо мандалорцев This is the way («Таков путь»).

Любой хозяин скажет, что его кот — самый очаровательный и славный питомец на свете. И эти пушистики прекрасно знают о любви своих хозяев, а потому могут себе позволить больше не прикидываться милашками и показать свою истинную мордашку — недовольную, ворчливую, нелепую и потому такую смешную! Сегодня мы собрали для вас 17 фотографий котиков, которые совсем не старались позировать на камеру и произвести впечатление милых симпатяг.

Хорошего дня и угарного настроения!