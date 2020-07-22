22 июля: 100-летний ветеран, пожертвовавший миллионы фунтов для медиков и ёже-киноперсонажи

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Не забываем дома зонтик. Сегодня днем небольшой дождь, а столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

В Канзасе семья сообщила о пропаже собаки. Питомец нашелся в неожиданном месте — в старом доме, где семья жила два года назад. Об этом сообщает CNN.

Четырехлетний лабрадор Клео неожиданно для всех решила отправиться в путешествие и навестила дом в штате Миссури, в котором жила два года назад.

Пока собака гуляла, хозяева искали ее и давали объявления о пропаже питомца.

Клео нашел на крыльце новый владелец дома. «Мы с женой вернулись с работы. Клео лежала на крыльце у входной двери, просто лежала там, ожидая кого-то, как мне показалось», — вспоминает Колтон Майкл, новый владелец дома.

На собаке не было ошейника, но она была очень ухоженной, и Майкл подумал, что она домашняя. Он нашел у Клео чип, отсканировал его и узнал имя владельца. Его жена заметила, что фамилия владельца собаки совпадает с фамилией предыдущего хозяина дома. Тогда Майкл зашел на Facebook и нашел там объявление о пропаже питомца.

«Я сказал ему, что мы нашли его собаку, но как только я сказал ему, где мы находимся, он потерял дар речи», — рассказал Майкл.

По данным CNN, Клео пришлось преодолеть больше 90 километров от своего дома в Канзасе до своего предыдущего дома в Миссури. И никто не знает, как она смогла это сделать, учитывая тот факт, что ей пришлось пересечь реку или мост с интенсивным движением.

Владелец Клео Дрю сказал, что очень рад встрече с собакой. «Она для нас все», — добавил он.

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94-летняя королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура. Об этом сообщается в твиттере королевской семьи.

Церемония прошла 17 июля в Винздорском замке.

На мероприятии присутствовали дочь Мура, его зять и внучка.

Как сообщает Sky News, ряд церемоний с участием королевы в июне и июле отложили из-за пандемии коронавируса, однако для ветерана было сделано исключение.

Королева провела в компании сэра Тома и его семьи примерно пять минут. «Большое вам спасибо, вы собрали потрясающую сумму денег», — сказала она ветерану лично. Елизавета II отметила, что «100 лет — это великолепный возраст», после чего они обсудили национальные события и пандемию.

Бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дики Арбитер прокомментировал это событие, назвав его «очень значимым». «Действительно, лично увидеть королеву — это шаг в верном направлении, шаг, который вернет нас к новой нормальной жизни, пусть это и будет не очень скоро», — сказал он.

Томас Мур — ветеран Второй мировой войны, служивший в королевских ВВС. 30 апреля ему исполнилось 100 лет, и он пообещал пройти 100 кругов по заднему двору дома. Взамен он просил перечислить деньги на помощь врачам, борющимся с Covid-19. Ветеран планировал собрать тысячу фунтов стерлингов, но в итоге собрал почти 33 миллиона.

Вы любите смотреть старые советские фильмы? А ёжиков? Художница Анжела Джерих очень любит и то, и другое. Поэтому в своем профиле Instagram она делится картинками, на которых известные советские персонажи выглядят как ежи (или наоборот?). А вы сможете угадать всех кино-ёжиков?

Хорошего настроения и продуктивного дня!