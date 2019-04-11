11 апреля: Ночной дозор в Лондоне и детская «Война Бесконечности»

Доброе утро, друзья!

Синоптики обещают дожди на весь день. Природа умывается после зимы:

Начнем этот день с мультика. Вернее, с трейлера мультика.

Студия Disney опубликовала новый трейлер фильма «Король Лев» — ремейка знаменитого мультфильма 1994 года. И там такой прекрасный Пумба!

Премьера в РФ — 18 июля!

Короткая сказочка (для взрослых!).

В преддверии премьеры новых «Мстителей» (напомним, в РФ — 29 апреля) главные герои фильма пришли на шоу Джимми Киммела, где прочитали детскую версию «Войны Бесконечности». Проект «Жизнь Ютуб» перевел этот ролик:

Новости!

Забавная история из будней полицейских Портленда, штат Орегон. Недавно поступил тревожный вызов: якобы, в доме, в ванной комнате, заперся неизвестный! Полиция прибыла на место, осмотрела помещение. И действительно: из-за двери ванной доносился подозрительный шум. Полицейские несколько раз попросили подозреваемого покинуть помещение и сдаться, но их просьбы были проигнорированы (при этом непонятный шум только нарастал). Тогда полицейские достали оружие и ворвались в ванную. Внутри они обнаружили застрявшего в углу робота-пылесоса. Пост про этот случай был проиллюстрирован на страничке полиции Портленда в фейсбуке вот таким снимком с с подписями «Внимание, розыск» и «Задержан».

А теперь сводки из Калининградской области. Двое посёлка Гаврилово Озёрского района были арестованы за кражу… малинового варенья! Для осуществления своего коварного замысла злоумышленники проникли в подвал односельчанки. После проведенного расследования часть украденного была обнаружена и изъята. Другая часть, вероятно, уже была сожрана. Вот такие они, эти преступники — в меру упитанные, в самом расцвете сил!

И кое-что полезное. «Яндекс» и производитель корма для животных Purina открыли бесплатный сервис yandex.ru/petfinder для поиска потерявшихся питомцев. На странице сервиса можно разместить объявление с приметами питомца, добавить его фотографию, свои контактные данные и район. Указать можно как потерянное, так и найденное животное. «Мы не можем гарантировать, что сервис найдёт вашего питомца, но смеем предположить, что технологии и медийные возможности „Яндекса“ смогут существенно увеличить количество неравнодушных людей, способных помочь вам в поиске», — указывается в описании проекта. Объявления о потерянных/найденных животных будут показывать на сайтах и в рекламной сети «Яндекса» тем пользователям, которые находятся неподалёку от указанного места. Сервис запустили в тестовом режиме в Екатеринбурге, в ближайшее время он появится в Москве, Новосибирске, Самаре, Твери, а затем и в других крупных городах страны. В Туле такой тоже обязательно нужен!!!

Переходим к музыкальной паузе.

Оркестр Колдстримской гвардии Британской армии устроил классный перфоманс в честь скорой премьеры заключительного сезона «Игры престолов». Во время смены караула у Лондонского Тауэра к ним присоединились братья Ночного дозора, которые в сериале охраняют Стену.

Сначала стражи, как и всегда, сыграли марш «The Standard of St George», а потом внезапно перешли к музыкальной теме «Игры престолов». Под музыку из сериала к гвардейцам вышли члены Ночного дозора. Сперва они показали свое владение мечом, а после преклонили колени.

Как сообщает британская пресса, репетиция этой сцены заняла у участников два месяц. А на создание костюмов братства ушло 10 недель:

И еще про «Игру престолов». Премьера нового сезона уже в этот уик-энд, а вы не помните, что было в семи предыдущих? Не беда, уже есть куча обзоров, один лучше другого!

Вот, например, «рисованный» вариант от канала White Animation. Коротенечко и по сути, есть субтитры от «Жизнь Ютуб»:

А вот вариант от Кинопоиска. Подлиннее, поподробнее, но все равно — это не семь сезонов пересматривать!

В галерее - вкусняшки. Осторожно, не проглотите котика или пинвинчика!