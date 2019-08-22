22 августа: мужик растет обратно, Николсон бухает, карлики несут кольцо в вулкан

Доброе утро. Главное не чувствовать себя пандой. Надеемся, все сегодня выспались.

За окном сегодня солнышко и до +28. Наслаждайтесь последними деньками лета.

В сети появилось милое видео из таиландского заповедника. На его кадрах слониха подталкивает женщину, в какой-то момент, кажется, что она ее затопчет. На самом деле все не так. Таким поведением слониха пыталась заставить женщину спеть колыбельную маленькому слоненку. А женщина на кадрах видео является основательницей этого заповедника.

Новость для любителей привезти или прихватить что-нибудь на память из отпуска. На память об отдыхе французская пара решила взять с собой несколько бутылок песка с пляжа Сардинии, и была задержана полицией во время выезда из страны. Оказалось, что брать песок с пляжей незаконно. Теперь горе туристам грозит штраф $3000 и шесть лет лишения свободы.

«Яндекс» провел исследование и выяснил, по каким запросам россияне ищут фильмы, когда не знают их названия. В таком случае люди пытались описать яркие детали, которые им запомнились. Результаты оказались просто комическими.

Чтобы найти фильм «Загадочная история Бенджамина Баттона» пользователи вводят в поисковике «мужик, который растет обратно». Фильм «Мстители» пользователи искали по запросу «собрались герои», а с помощью фразы «Карлики несут кольцо в вулкан» люди искали киноленту «Властелин колец».

Примечательно, чтобы найти российское кино пользователи чаще всего вводили запросы «подруга», «мент», «бизнесмен», «няня» и «следователь».

В качестве музыкальной паузы послушает новую песню группы «Маша и Медведи».

В галерее сегодня фотографии с фестиваля песочных фигур, который недавно прошел в Ашкелоне.