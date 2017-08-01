1 августа: Хорошая новость - впереди еще целый месяц лета!

Доброе утро, туляки! Вот и начался последний месяц лета.

Остался ровно 31 день на то, чтобы наполнить это лето смыслом.

Не подкачайте!

Начинаем день (а также месяц) с мультика!

Disney показала «Утиные истории» в формате 360°. Правда, чтобы оценить творение в полной мере, придется перейти на YouTube. Вот ссылка. Там можно крутить картинку во все стороны. Ну а здесь пусть побудет мультик в обычном формате:

А теперь капелька милоты.

Волгоградец Валерий Семенов построил кошке отдельную лестницу с подсветкой, ведущую в окно на первом этаже!

Сначала он сделал простецкую лестницу. Но тогда в гости стали захаживать посторонние коты. Тогда волгоградец усложнил конструкцию: добавил к лестнице еще одну, на этот раз с домиком и несколькими лазейками. На постройку ушло три дня. Ночью подвесной мост сияет подсветкой, чтобы кошке проще было добираться.

«Соседи отнеслись к процессу построения лестницы философски. Хотя у них, наверно, возникают сомнения в моей адекватности, — рассказывает Валерий, — Но в целом претензий не было, даже восторгались многие».

В инстаграме под одной из фоток этого чуда инженерии парню предлагают найти себе девушку. Завидуют такой киске)

Новости!

Келли Пилчер, американке из Техаса, в возрасте 20 лет поставили неприятный диагноз — синдром лестничной мышцы. При нем сдавливаются нервы и ткани плечевого сплетения и верхней части грудной клетки, и одним из способов лечения является удаление ребра. Это уменьшает давление и снимает проблему. Келли было жалко расставаться с ребром насовсем, и она превратила его в нож. Такую идею ей подсказал знакомый её отца, Трэвис Пейн, специалист по кастомным ножам и владелец компании T-Bones Custom Creations, специализировавшейся на ножах с костяными рукоятями.

Мясник из Германии Питер Классен подал заявку на патент "жидкого мяса"! Над рецептом напитка из мяса Питер Классен работал три года. Рецепт не является секретом — кусок мяса нужно обжарить с овощами, а затем отварить в бульоне. Полученную таким образом смесь необходимо измельчить до консистенции какао. Затем мясной напиток разливается по бутылкам и стерилизуется. Жидкое мясо, по словам Классена, можно запросто хранить в охлаждённом состоянии 12 месяцев. Напиток будет представлен в трёх вкусах: «Бомбейская говядина», «Стейк» и «Королевская курица». Мясник уже договорился с дистрибьюторами о поставках во Францию, Бельгию и Люксембург. Осенью нынешнего года жидкое мясо появится на прилавках в Германии. Как отмечает Питер, его мясные напитки вызывают неподдельный интерес. Он считает продукт весьма перспективным и уверен в его оглушительном рыночном успехе. Жидкое мясо будет особенно актуально в качестве быстрого и питательного перекуса для людей, которым некогда полноценно пообедать.

Голландские исследователи представили модель того, что примерно через двадцать лет, вполне вероятно, станет плавучим мегаостровом - настоящим городом с домами, портами, фермами и парками. Созданный из 87 плавающих треугольников, этот огромный, подвижный остров будет сделан из бетона или стали, и где каждая часть протянется на 1,5−2 км, занимая общую площадь в 3 квадратных километра. Но пока это относительно небольшая модель примерно шесть на восемь метров, сделанная из дерева и пенопласта и выставленная в большом резервуаре с водой, где идет симуляции ветра, волн и бурь, в качестве презентации для нескольких потенциальных инвесторов. Предполагается, что будущие острова будут прикреплены к морскому дну, а также пришвартованы к берегу. Но понадобится еще немало проверок, чтобы проверить, как они будут себя вести при различных погодных условиях и приливной динамике. Также по планам они будут находиться на самообеспечении в плане энергии и ресурсов. Но и еще точно не определен один из главных показателей — цена.

Для хорошего настроения.

Финский писатель Джоэл Уилланс увидел на выставке детских фигурок из Lego самую минималистичную работу: 12-летний Райли изобразил червяка. Вот же он, в центре. Узнали?

Родители, намек понятен? Не надо всю ночь сидеть над поделками для школы или детского садика. Будьте креативны.

Захватывающий дух рекорд.

Гийом Нери, чемпион мира по фридайвингу (то есть он ныряет на максимальную глубину без аквалангов или баллонов кислорода), покорил самый глубокий бассейн в мире. Он называется Y-40, расположен в Италии и построен специально для того, чтобы помочь новичкам в глубоководном погружении освоиться с глубиной порядка 40 метров.

Большинство из нас даже не смогут задержать дыхание на тот промежуток времени, сколько длится это видео, а уж нырнуть на такую глубину без воздуха осмелится далеко не каждый:

В галерее - макрофотографии, победившие в международном конкурсе садовой фотографии International Garden. Фотографы сняли «мир растений и садов в миниатюре, одновременно показывая красоту и сложность природы», пишет The Guardian.