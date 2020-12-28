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Утро в Туле
28 декабря: 10 очень трогательных новогодних видео, Санта-Клаус в проводах и немного снежных фото

28 декабря: 10 очень трогательных новогодних видео, Санта-Клаус в проводах и немного снежных фото

Доброе утро! До Нового года осталось 4 дня. А это значит, что пора запасаться хорошим настроением. И в этом нам помогут только позитивные новости. Поехали!

 

Погодное бинго. Сегодня в Туле днем пройдет небольшой снег, ближе к вечеру распогодится, и даже можно будет увидеть ясное небо.

 

Большие бренды много лет не изменяют традиции — записывают трогательные мини-видео к Рождеству и Новому году. И даже соревнуются, у кого получится более трепетно. Мы собрали топ самых милых рождественских историй — все они объединены темой семьи, любви и чуда.

1. Позвоните родителям

2. Елки-иголки!

3. Наташ, вставай!

4. А где папа?

5. На серебряной луне

6. Бабушка рядышком

7. Главная сцена

8. Я и друг мой грузовик

9. Что-то пошло не так

10. Достигнуть высот

 

Валерий Меладзе в костюме сумо, маскарад, снежная королева, технологии XXI и подарки от голосовых ассистентов после произнесения фразы. «Салют, хочу подарки» в СберБанк Онлайн. Нет, это не сон с 31 на 1, а новый клип от Валерия Меладзе и Сбера на трек «Салют, Вера».

 

Если Санта-Клаус и существует, то он, похоже, не очень-то проворный. В декабре 2020-го жители Рио Линда в штате Калифорния наблюдали такую картину: мужчина в костюме Санта-Клауса пролетал над городом на своем мотопараплане, он хотел порадовать всех в преддверии Нового года и раздать конфеты в пригороде Сакраменто, но что-то пошло не по плану и его самого пришлось спасать. В какой-то момент американец запутался в линиях электропередач и застрял. Об этой истории пишет издание People.

Но переживать не стоит: полицейские быстро пришли на помощь неловкому волшебнику и никто не пострадал.

«Оказалось, Санта просто пытался немного повеселиться перед новогодними праздниками. Не волнуйтесь! Он не пострадал, пожарная бригада помогла ему спуститься вниз», — написала полиция Сакраменто в фейсбуке, поделившись фотографиями с места происшествия.

Знакомая неудачливого Санты рассказывала местному телеканалу, что описанный выше инцидент мог произойти из-за того, что мужчина опустился слишком низко во время полета. А вот как ситуацию прокомментировал один из пожарных, спасавших мужчину:

«Он пытался доставить леденцы детям, которые играли в округе. Мы благодарим его за это. Это досадная ситуация, но мы все должны помнить, что в мире все еще есть люди, которые делают добро».

Видео с запутавшимся в проводах американцем быстро распространилось в соцсетях. Местные жители говорят, что уже не раз видели, как мужчина летает в округе на своем мотопараплане. Это устройство представляет собой нечто вроде карта с парашютом на крыше.

 

Снег — это и уютно, и красиво, к тому же это весёлый интерактив. Давайте посмотрим на то, как хороша бывает эта субстанция, и какие причудливые штуки с ней иногда вытворяют люди или природа.

Хорошего дня и снежного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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