13 июня: пингвиний «Дом-2» и лабрадор, который работает курьером

Доброе утро! Начинаем новую рабочую неделю с порции хороших новостей. Поехали!

Немного о погоде на неделю. Дожди, дожди, кругом одни дожди. В понедельник небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +26 градусов. И до самой пятницы синоптики обещают небольшие дожди. Короче, зонт – наш лучший друг!

В японском океанариуме разместили сложную схему романтических отношений между пингвинами, которые в нем обитают. Фотографию этой схемы разместили в твиттере.

И, похоже, мы все недооценивали пингвинов: в их мире кипят страсти, которых не было даже в бразильских мыльных операх.

Судя по легенде, красными линиями на схеме объединили парочки или женатых пингвинов, а синими обозначили «разводы». Фиолетовыми линиями объединили тех, чьи отношения больше, чем дружеские. Желтая иконка с изображением пингвина обозначает друзей, а синяя — поссорившихся пингвинов.

Внимательные пользователи даже нашли самого популярного пингвина, к которому ведут сразу несколько линий на схеме. На ее счету несколько разбитых сердец.

А самые внимательные пользователи нашли на схеме людей.

«Некоторые пингвины привязываются к своим тренерам и оказывают им знаки внимания! За этим довольно забавно наблюдать, потому что как тренер вы можете поощрять такое поведение по очевидным причинам», — объясняют пользователи твиттера.

«Люди — их опекуны. Большинство пингвинов дружелюбны, но похоже, что небольшой процент самцов пингвинов имеет романтический интерес к мужчинам-опекунам», — добавил другой пользователь.

Игги Поп выпустил клип на песню The Passenger спустя 43 года после премьеры трека.

Видео смонтировано из архивных фото музыканта и черно-белых кадров ночной дороги. За помощь в создании Игги Поп поблагодарил Симона Тейлора, Эстер Фридман и Пола МакАлпина.

The Passenger впервые появилась как би-сайд на пластинке с синглом Success 1977 года. Затем в том же году песня вошла во второй сольный альбом музыканта Lust for Life.

Восьмилетний лабрадор по кличке Эрос живет в Колумбии и подрабатывает курьером. Несколько раз в день с соломенной корзинкой в зубах он бегает по улицам, доставляя овощи, фрукты и другие продукты покупателям мини-маркета в городе Медельин. Об этом пишет Associated Press.

И, конечно, такой посыльный не остается без чаевых: благодарные покупатели дают ему угощения и гладят по голове.

«Он помогает нам поддерживать социальную дистанцию. И людям нравится, когда мы посылаем к ним собаку», — рассказала владелица магазина и Эроса Мария Нативидад Ботеро.

По ее словам, взять Эроса ее уговорил сын. Довольно скоро щенок покорил и других членов семьи. И когда четыре года назад они открыли мини-маркет, Эрос стал сопровождать Ботеро и ее детей, когда они доставляли продукты.

Конечно, Эрос не умеет читать адреса, по которым ему нужно отнести заказ. Но он помнит имена клиентов, которые давали ему угощения. И, потратив какое-то время на обучение, он смог ходить к ним домой самостоятельно.

«Он знает имена пяти или шести наших клиентов. Я отправляю товар с квитанцией в корзине, а мои клиенты оплачивают его банковским переводом», — уточнила Ботеро.

«Эрос — настоящий обжора. Он не уйдет из твоего дома, пока ты не угостишь его», — предостерегла хозяйка клиентов.

Вы наверняка не раз встречали на просторах соцсетей фотографии, глядя на которые долго не можешь понять, что вообще на них происходит.

Именно такие снимки с оптическими иллюзиями и запутывающими ракурсами собрали для вас в нашем материале. Уверены, вам точно придется посмотреть на них пару раз, чтобы разобраться.

Хорошего дня и позитивного настроения!