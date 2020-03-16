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Утро в Туле
16 марта: вендинг с пельменями и мода с коронавирусом

16 марта: вендинг с пельменями и мода с коронавирусом

Доброе утро! Все ошарашены резко начавшейся зимой? Без паники! Прогноз на неделю не обещает никаких отклонений от климатических норм  марта.

 

В честь сегодняшнего дня цветных карандашей вспомним про чудесное раскрашенное видео Парижа 1890 года. Только вот вместо карандашей над ним потрудились нейросети и автор идеи Денис Ширяев.

 

Казанские предприниматели создали необычный стартап – первый в мире вендинговый автомат по продаже пельменей. По задумке создателей автомат всего за две минуты приготовит порцию пельменей,  которые ничем не будут отличаться от домашних. После всех необходимых тестов к концу месяца аппарат начнет продаваться в России и за рубежом.

 

Из новостей и мемов коронавирус плавно переместился в сферу моды. Дизайнер из Сан-Франциско создал защитную маску в виде человеческого лица со встроенным Face ID. Планируется, что такая маска будет максимально естественно смотреться на лице и помимо защиты от вирусов сможет разблокировать телефон. Пока новинка проходит тестирование,  ее первоначальная цена к моменту выхода на рынок будет составлять 40 долларов.

Еще один модный тренд – маникюр с изображением COVID-19 и медицинскими масками. В сообщении Metro сказано, что такой маникюр не только красив, но еще и полезен. Во-первых, он напоминает о мерах профилактики, а во вторых с ним очень неудобно грызть ногти, соответственно меньше шансов занести инфекцию.

 

Вот такой чирлидерши не хватало на игре «Арсенала» с «Рубином». В Сети восхищаются мальтийской болонкой, стоящей в необычной позе, похожей на танец чирлидеров. Собачка специально встает на задние лапки, ждет, пока ее сфотографируют, и получает лакомство. Её аккаунт Instagram набрал 230 тысяч подписчиков.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим звездный клип российских участников «Евровидения».

 

В галерее сегодня гастрономические натюрморты со страниц известных произведений – «Алиса в Стране чудес», «Над пропастью во ржи», «Пеппи Длинный чулок», «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и платяной шкаф», «В поисках утраченного времени». Автор идеи- фотохудожник Шарль Ру.

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