21 декабря: воссозданная квартира из «Иронии судьбы…» и Лео ДиКаприо, который спасает пса из реки

Доброе утро! До Нового года осталось 11 дней. Признавайтесь, у вас уже появилось праздничное настроение? Делитесь своими ощущениями в комментариях, а еще читайте только хорошие новости. Поехали!

Остаться бы дома в такие морозы. Сегодня в Туле небольшой снег. Температура воздуха опустится до -19 градусов, а ощущаться будет как -23 градуса.

Delivery Club при поддержке «Мосфильма» воссоздал знаменитую квартиру главной героини кинофильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Нади Шевелевой. Помещение возвели в павильоне киностудии с нуля, учитывая все мельчайшие детали. Например, в ванной висит шуба Ипполита, а в зале лежат платье и гитара Нади. Об этом TJ рассказали в Delivery Club.

Чтобы попасть туда на предновогодний ужин, необходимо зайти в приложение Delivery Club, выбрать опцию «Бронируйте ресторан Ирония судьбы» и забронировать слот в нужный день и время. Ужин бесплатный, но количество мест ограничено.

Также с 20 декабря в сервисе будут выбирать победителей, которые получат приглашение в павильон «Мосфильма», где и находится квартира. Каждый сможет взять с собой ещё двух гостей.

Гостей будет ждать уже знакомый по фильму предновогодний ужин — фирменная заливная рыба, оливье, селёдка под шубой, мандарины и советское шампанское. Также гостям проведут короткую экскурсию по Мосфильму, расскажут о том, как снималась «Ирония судьбы» и покажут оригинальный реквизит, использованный на съёмках фильма.

Nick Cave & Warren Ellis - «We Are Not Alone».

Леонардо ДиКаприо спас двух хаски на съемках комедии режиссера Адама Маккея «Не смотрите наверх». Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Историю о спасении собак рассказали актеры фильма во время круглого стола каста «Не смотрите наверх». В дискуссии участвовали режиссер, а также актеры, сыгравшие в комедии: ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Джона Хилл и Тайлер Перри.

Ближе к концу круглого стола Маккей вспомнил собак ДиКаприо. Режиссер назвал их «настоящим торнадо» и рассказал, как Джона прислал ему фото дивана, который разорвали хаски. Во время съемок псы жили вместе с ДиКаприо и Хиллом в арендованном доме. Актеры решили поделиться инцидентом с озером.

«Одна из собак упала [в озеро], и он [ДиКаприо] прыгнул в замерзшее озеро, чтобы спасти собаку. Но как только он вытолкнул одну собаку, туда прыгнула другая», — рассказала Дженнифер Лоуренс.

«По сути они обе упали в замерзшее озеро», — отметил Хилл.

«Я не понимал, что я вообще делаю в замерзшем озере», — сказал звезда «Титаника». В какой-то момент в озере оказались все — и собаки, и актер. Лоуренс добавила, что сразу после этого случая ДиКаприо сел в машину и начал переодеваться.

Хоть многие люди и относят Новый год к числу самых любимых и ожидаемых событий, их праздничное настроение не всегда спешит поскорее проявиться. Конечно, всегда можно взять дело в свои руки и самому создать вокруг себя волшебную атмосферу, нарядив ёлку или украсив свой дом или офис. Авторы снимков из нашей сегодняшней подборки решили поступить именно так! Вот только их попытка уловить праздничное настроение не увенчалась большим успехом, зато послужила отличным поводом для улыбки на просторах сети.

Хорошего дня и праздничного настроения!