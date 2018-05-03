3 мая: Какого цвета ваше настроение?

Доброе утро! Вот так должна начинаться самая лучшая в мире рабочая неделя: в четверг!

Первомайские праздники порадовали просто нереально крутой погодой. По прогнозам синоптиков, короткая рабочая неделя будет ничуть не хуже. Так что после офисов все гуляяять:

Капелька милоты.

На день рождения преподавателя, который совпал с последним днем работы в школе, американские школьники подарили ему кроссовки, о которых он мечтал — Nike Air Jordan 2012 сине-белого цвета. Учитель признался, что всегда хотел именно эту модель, но его отпугивала их цена — около 300 долларов (примерно 18,5 тысяч рублей). Эмоции преподавателя стоят каждого цента:

Бодримся! Спорт — это «зызнь».

Спортивные интервью — это всегда непредсказуемо и часто довольно забавно (вспомнить только знаменитый «угол головы» Евгения Савина, когда-то выступавшего за тульский «Арсенал»). Но это интервью особенное. Пожалуй, оно самое лаконичное в мире! Его дал (вернее, попытался) нападающий уфимской команды «Салават Юлаев» Амир Хабибуллин во время суперфинала детского турнира:

Крутейшие новости (только часть из тех, что накопились за долгие выходные):

В Лондоне запустили просто нереальную рекламную кампанию по продвижению кулинарной книги веганских рецептов «The Bosh”. Агентство по продвижение оборудовало несколько остановок по одной из линий метро изображениями блюд из книги, которые испускают запахи еды! Ну то есть на самом деле остановки, пахнущие вкусной едой. Можете себе представить?

IKEA выпустила свою линейку одежды! Костюмы сделаны из ткани, которые используются при производстве других продуктов IKEA. То есть если вы фанат мебели, постельного белья или каких-нибудь икеевских штор, то для вас сделали идеальный домашний маскхалат. =) Просто так купить эти костюмчики не получится — компания разыгрывает их на своем сайте. Участникам конкурса нужно рассказать, как они необычно используют текстиль в своих домах.

В США появился сервис NanaGram, с помощью которого можно отправлять родственникам распечатанные фотографии из инстаграма по почте. Своеобразный инстаграм для бабушек и дедушек! Основатели NanaGram Алекс и Энди Кук рассказали, что придумали сервис как подарок своему 94-летнему дедушке на день рождения, так как из-за проблем со здоровьем он перестал выходить из дома, а фотографии помогали ему чувствовать связь с внешним миром. На сайте NanaGram можно выбрать, сколько фотографий в месяц отправлять. Например, отправка 10 снимков стоит 7,99 долларов. Снимки печатают в формате 4×6 и отправляют по указанному адресу.

Музыкальная пауза!

Конечно, хит первомая — «Цвет настроения синий!». Продлеваем уик-энд с помощью правильного саундтрека:

Красоты этому четвергу! Срочно!!!

С помощью дронов и пост-обработки, Джек Джонсон создал впечатляющий таймлапс того, как природа преображается во время весны:

В галерее - еще немного майской красоты в стиле ретро. Хорошего вам дня, улыбайтесь!