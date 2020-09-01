1 сентября: симулятор «эконом-класса» и опасный трюк 12-летней скейтбордистки

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Наслаждаемся теплыми деньками. Сегодня погода радует своим теплом. Температура воздуха поднимется до +26 градусов и будет ясная погода.

18 августа вышла одна из самых важных видеоигр 2020 года — Microsoft Flight Simulator, в которой разработчики максимально достоверно воспроизвели полеты над всей Землей в масштабе один к одному.

Успеху игры помогли не только реалистичность, с которой создатели воспроизвели каждое действие пилотов и (почти) каждый участок планеты, но и ностальгия, с которой человечество вспоминает о беззаботных пассажирских полетах без коронавирусных ограничений.

Одна проблема: вспомнить, каково это — упасть в тесноватое кресло, поделить с соседом подлокотник и обсудить с бортпроводником курицу или рыбу — Microsoft Flight Simulator не позволяет. Ваше место за штурвалом.

Но, кажется, скоро все наладится. Осенью 2020 года компания AMC games обещает выпустить на компьютерах игру Airplane Mode. Это симулятор пассажира, которому нужно пережить шестичасовой перелет в эконом-классе. Первый трейлер игры появился еще до коронавирусного кризиса, в 2019 году, теперь же разработчик рассказал больше подробностей об игровом процессе.

Он обещает, что к перелету будут, в частности, прилагаться: взлет и посадка, «достаточно точные» спутниковые снимки траектории вашего полета, питание (включая рыбу) и обязательный инструктаж по технике безопасности.

А также задержки рейсов, журнал с кроссвордами, турбулентность, плохой Wi-Fi и плач ребенка с соседнего кресла (последнее — если повезет). Отвлечься можно с помощью дисплея с бортовой развлекательной системой, встроенного в спинку кресла перед вами: там показывают комедии 1930-х годов, регулярно прерываемые на сообщения от экипажа.

Типичный, но не менее эффектный и прилипчивый R&B-хит от сладкоголосого канадца. Что здесь делает Харрис — совершенно непонятно. Сегодня слушаем Calvin Harris and The Weeknd - «Over Now».

12-летняя скейтбордистка Скай Браун, завоевавшая бронзовую медаль на чемпионате мира, попросила Тони Хоука о помощи. Спортсменка хотела прокатиться на так называемой мега-рампе — сооружении высотой 30 метров. Сначала на мега-рампе идет крутой спуск для разгона, потом трамплин для прыжка и наконец зазор, который нужно перескочить. Словом, это все очень страшно! Тони Хоук согласился помочь, хотя сам уже несколько лет не катался на мега-рампе — пришлось вспоминать, как это делается.

Хоук всю дорогу подбадривал подопечную, успокаивал, говорил, что у нее все непременно получится — и вообще прыжок проще некуда! Но Скай Браун, конечно, все равно волновалась. У нее ушло несколько минут на то, чтобы пересилить страх и решиться на первую попытку.

При этом у Браун почти сразу же все получилось. Во время первой попытки она перепрыгнула зазор, но не приземлилась на скейт. Зато уже на третий раз трюк действительно удался. Она не только перепрыгнула зазор, но еще и приземлилась на скейт. Смотрите сами!

Внимание, из-за видео ниже можно распереживаться. Просто знайте: у Скай Браун все получилось. И внизу все равно лежали подушки, которые смягчили бы падение.

Хоук похвалил 12-летнюю скейтбордистку, отметив ее смелость и выдающийся талант.

Полную версию видео с участием Скай Браун, Тони Хоука и мега-рампы можно увидеть ниже.

У каждого из нас есть фотографии, на которых мы вышли не очень-то хорошо, и показывать их никому не хочется. То ли дело животные, они везде красавцы! А вот мы сейчас возьмём и докажем вам, что не везде. Мы собрали для вас фотографии от пользователей сети, которые сумели запечатлеть разных зверей так, что если бы они увидели снимки, то кричали бы: «Удали!».

Отличного дня и удачного учебного года!