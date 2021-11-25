25 ноября: пощечины для продуктивности и онлайн-музей ВСЕХ мобильных телефонов

Доброе утро! Все проснулись, сладко потянулись, и бежим читать только хорошие новости. Поехали!

Все как-то серенько. Сегодня в Туле днем пасмурно, а столбики термометров поднимутся до +2 градусов.

В октябре 2012 года блогер и предприниматель из Сан-Франциско по имени Маниш Сетхи рассказал о необычном эксперименте. Чтобы увеличить свою продуктивность и не отвлекаться в течение рабочего дня, Сетхи решил нанять человека, чтобы тот давал ему пощёчины каждый раз, когда блогер начинает листать ленту фейсбука или Reddit. Спустя почти десять лет в сети снова обсуждают эксперимент, результатами которого автор доволен до сих пор.

Всё началось с мобильного приложения для тайм-менеджмента: блогер заметил, что тратил много времени на «думскроллинг», и решил отследить свою продуктивность. По данным сервиса, рабочим задачам он в среднем посвящал меньше 40% дня и терял почти 20 часов каждую неделю.

Позаимствовав идею «спора на пощёчину» в ситкоме «Как я встретил вашу маму», Сетхи придумал нанять человека, который будет бить его по лицу за вредную привычку. Он разместил вакансию на доске объявлений Craiglist — в течение часа откликнулось 20 человек. Среди кандидатов блогер выбрал девушку по имени Кара. В течение нескольких месяцев она следила за его рабочим процессом и получала за это 8 долларов в час.

Сетхи рассказал, что с начала сотрудничества с Карой его продуктивность увеличилась с 40% до 98%, а вместе с объёмом выросло и качество работы. Однако предприниматель отметил не только её «боевые» качества, которые помогали сосредоточиться на задачах, но и куда более важную социальную составляющую. По итогам эксперимента он сделал пять основных выводов:

Кто-то, помимо самого Сетхи, знал о его рабочих целях на день и следил за их выполнением в качестве менеджера;

Кара также помогала преодолеть желание отвлечься от работы и начать прокрастинировать, занимаясь бесполезными вещами;

Наличие рядом коллеги позволяет с его помощью развивать новые идеи или смотреть на проблему под другим углом;

«Спор на пощёчину» добавил в рабочий процесс игровой элемент — это помогло разрядить обстановку и сделать работу менее скучной;

Свежий взгляд со стороны уменьшил количество мелких ошибок: Кара постоянно наблюдала за монитором Сетхи и указывала на недочёты.

Сегодня слушаем Gruppa Skryptonite и Therr Maitz «Ты не верь слезам».

23 ноября открылся онлайн-музей мобильных телефонов. Сейчас на сайте проекта представлены 2121 устройство от 200 разных брендов: от первых «сотовых» размером с небольшой кейс до необычных моделей последних лет. Каждый экспонат сопровождается обзорными фотографиями, описанием и дополнительными материалами.

На сайте можно воспользоваться поиском либо настроить фильтры по типу устройства, бренду и годам выпуска. Наиболее интересные модели распределены по нескольким тематическим коллекциям: например, самые продаваемые, телефоны из популярных фильмов, «люксовые» мобильные или «самые уродливые». В последнем разделе собрали телефоны с уникальным форм-фактором, которые, однако, большой популярностью не пользовались.

Энтузиасты не стремятся показать все существующие устройства, поэтому на сайте почти не представлено современных однотипных смартфонов. Основной вектор музея — ретро-телефоны и примечательные модели нулевых и начала десятых. При этом коллекция постоянно пополняется, а посетители онлайн-выставки со всего света могут пожертвовать музею свой телефон. В разделе «самых разыскиваемых», например, YotaPhone 2 из России или коллаборация Huawei и KFC.

Пока музей работает только в онлайн-формате, но в дальнейшем создатели планируют устраивать полноценные выставки. В планах и образовательная функция — часть коллекции будут показывать в школах и университетах, чтобы рассказать учащимся о технологиях прошлого.

Всё ещё думаете, что «Матрица» — это фантастический фильм, не имеющий ничего общего с реальностью? А некоторым людям вот кажется, что мы уже и сами живём посреди гигантской игровой симуляции! По крайней мере, сделанные ими кадры заставляют задуматься: может, пиксельные коты, попадающиеся на каждом шагу двойники и прочие странности — это действительно ни что иное, как сбой в программе? Давайте проверим!

Хорошего дня и четкого настроения!