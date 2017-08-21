21 августа: Голубые собаки, сотни танцующих роботов и девушка на крючке

Всем привет! Блин, опять что ли понедельник?!

Начинаем неделю бодро! Например, смотрим видео с Красноярским "серфером". Спойлер: волну он не поймал XD

Милота дня.

В Астане местный житель сделал предложение девушке, оставив послание на Google Maps. Он пробежал по городу около 15 километров и оставил на карте послание «Выходи за меня». По словам автора, сложнее всего было найти улицы в Астане, чтобы уместить три слова и не упереться в здания. Он разбил послание на части, в итоге слово «Выходи» заняло 9,7 километров, «за» — 2,8 километров, а «меня» — 0,8 километров.

Скриншот с получившимся посланием был вмонтирован в поздравительный ролик - пара отмечала очередную годовщину отношений. На предложение девушка ответила да. Мимимишки!

Время новостей. В сегодняшней подборке все так или иначе связаны с водоемами)

Во Флориде рыбак вместо рыбки поймал пьяную девушку! И нет бы радоваться, глупец... По данным полиции (ага, полиция вмешалась, офигеть) 22-летняя девушка подплыла к мужчине, стоявшему с удочкой у берега, с нецензурной бранью схватила зубами леску и уплыла в море c рыболовной снастью. Помощники шерифа предложили девушке явиться в офис пирса, но просьба вызвала у нее агрессивную реакцию. Когда ее попытались увести, она закатила сцену и, как выразились следователи, нарушила «соблюдение общественных норм на пирсе». Короче, ей уже предъявлены обвинения. Могла бы получиться такая романтичная история, но увы. Дама явно переборщила с экстравагантностью)

Ученые из Университета Осло выяснили, как караси и их "родственники" золотые рыбки справляются с дефицитом кислорода (они способны обходиться без него месяцами). Не будем грузить вас тонкостями: вкратце, они превращают "лишнюю" глюкозу в организме в спирт. И таким образом "дышат" без участия кислорода! Так что карась - это и выпивка, и закусь (шутка). П.С. Если хотите прочитать об этом удивительном процессе подробно и обстоятельно, то вам сюда.

В Индии, в Мумбаи, появились собаки с шерстью голубого цвета. Зрелище необычное, но само явление скорее печальное. По всей видимости, причина такого странного окраса — сильное загрязнение воды в местной реке. Последнее вызвано сбросом отходов в реку предприятиями, располагающимися вдоль нее. Эксперты считают, что собаки искали в воде пищу, а в итоге столкнулись с химикатами. И те «выкрасили» их шерсть в такой цвет. Все обнаруженные собаки с таким окрасом пройдут лечение и будут отпущены по выздоровлении.

Музыкально-танцевальная пауза! И заодно РЕКОРДИЩЕ!

Китайская компания WL Intelligent Technology сумела побить мировой рекорд на самое большое количество синхронно танцующих роботов - 1069!

Крошечные роботы Dobi помимо танцев также умеют петь и боксировать, а также владеют кунг-фу. Предыдущее подобное достижение, отмеченное в Книге рекордов Гиннесса, составляло 1007 синхронно танцующих роботов.

А теперь о чужих денежках.

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых голливудских актрис. Долгое время на первой строчке удерживалась Дженнифер Лоуренс. Но на этот раз ее потеснила Эмма Стоун. Звезда фильма «Ла-Ла Ленд» заработала 26 миллионов долларов за год.

Второе место заняла Дженнифер Энистон. У актрисы не так много работ в кино, но на вторую строчку ей помогли подняться рекламные контракты с различными брендами. Например, c Emirates:

На третьем месте — Дженнифер Лоуренс с внушительными гонорарами за фильмы «Красный воробей», «Мама», а также за съемки в новой рекламной кампании Dior.

Также в десятку вошли такие звезды, как Мелисса Маккарти, Мила Кунис, Шарлиз Терон, Эмма Уотсон, Кейт Бланшетт, Джулия Робертс и Эми Адамс.

В Москве в эти выходные проходил международный фестиваль фейерверков. Поэтому галерея сегодня фееричная!) Хорошего вам дня!