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23 ноября - Чёрная пятница: «Игры престолов» -63% и картины, которые повергнут в шок

23 ноября - Чёрная пятница: «Игры престолов» -63% и картины, которые повергнут в шок

Привет, друзья! Мы на финишной прямой! До конца рабочей неделе вас отделяют какие-то 9 часов и давайте проведем их в хорошем настроении).

 

И немного о погоде на выходные. Синоптики прогнозируют снег. Будем надеяться, что на выходных сможем поиграть в снежки и наконец-то увидим зимний пейзаж за окном.

 

Кроме зимних пейзажей на выходных вы сможете отведать лучший кофе из турки, приготовленный Чемпионом России Мариной Хюппенен. Еще вас насыщенная музыкальная программа: несколько концертов, музыкальная медитация, лекция о музыке и музыкальный конкурс. Подробности в традиционном блоге про выходные.

 

Новости.

Сегодня во всем мире проходит «Чёрная пятница» — день тотальной распродажи, когда скидки на разную продукцию достигают 90%. Наша Myslo-касса в этом году присоединилась к этой акции и предлагает скидки на очень крутые события до 20%. Подробности и список мероприятия, которые участвую в акции по ссылке. А вот и видеоролик с подборкой курьезных случаев во время «Чёрной пятницы».

Кстати на Amazon можно заказать все сезоны сериала «Игры престолов» со скидкой 63%. Все фильмы в Blue-Ray качестве.

 

 

А теперь новости науки. Группа фотографов из Швеции сделала снимок с уникальным явлением — им удалось запечатлеть лунную радугу и северное сияние.

Фотография была сделана в небе над сельским поселением Абиску. Как сообщают РИА Новости, по словам очевидцев, заснять оба этих явления одновременно — поистине «исключительно» и «невероятно».

 

Немного милоты вам в утреннюю ленту. Во многих странах работает полезная в хозяйстве система. Администрация солнечных электростанций разрешает окрестным фермерам «выгуливать» на территории травоядных.

Не только разрешает, но и доплачивает за это. Овцы жуют траву вокруг панелей и, таким образом работаю в качестве бесплатных газонокосильщиков, а фермеры получают пастбища. 

 

Музыкальная пауза. Пусть утром вас взбодрит волшебный ролик Imagine Dragons, который был записан специально к премьере нового фильма «Ральф против интернета». А сам фильм кстати уже можно посмотреть в кино.

 

В галерее сегодня картины художников гиперреалистов. Это художественное течение в живописи и скульптуре стремительно набирает обороты. Стиль основан на фотографически точном отражении вещей, окружающих нас. Это не фотографии!

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +3
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