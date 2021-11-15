15 ноября: кетчуп из марсианских помидоров, лось-школьник и фотки на студенческом в спешных нарядах

Доброе утро! Ну что, успели немного отдохнуть на выходных? А мы к вам с порцией хороших новостей. Поехали!

Зима близко. Сегодня в Туле небольшой снег, а столбики термометров покажут 0 градусов.

Компания Heinz вырастила помидоры на грунте, который максимально похож на марсианский реголит, а после сделала из них кетчуп и отправила его в космос, пишет New York Post. Овощи выращивали в теплицах на территории Флоридского технологического института, в теплице, которая получила название «Красная комната», так как в ней были воссозданы марсианские условия.

Ученые отмечают, что методы, которые они использовали для выращивания овощей в «Красной комнате», можно будет использовать на Земле при изменении климата и деградации почвы.

Новый кетчуп от Heinz получил название Marz Edition. По заверению компании, его вкус не отличается от оригинального, несмотря на то что он создан из «марсианских» помидоров. Heinz уже отправила бутылку с кетчупом за пределы земной атмосферы на высоту около 35,4 км, где она была охлаждена приблизительно до -34 ?. Это было сделано, чтобы доказать, что аромат кетчупа «сохраняется даже в космических условиях».

Бывший астронавт NASA Майк Массимино заявил, что во время долгого полета для астронавтов важен «знакомый вкус» для благополучия и поддержания морального духа, пишет NYP.

Сегодня слушаем Radiohead «Follow Me Around».

Накануне лось ворвался в школу в провинции Саскачеван на юге Канады. Об этом сообщают CBC и ABC News.

Одним из первых лося заметил школьник и попытался сообщить об этом взрослым.

«Мой младший кричал из окна: «Мама, это лось». И, конечно, я говорю: «Нет, нет никакого лося, о чем ты?»», — рассказала мать ученика

В итоге лось решил проникнуть в здание и забежал в класс, разбив окно. Осколки стекла задели одного из школьников, он немного поранился, но помощь врачей ему не потребовалась. Также небольшие ранения получил лось. Больше никто не пострадал.

Детей сразу вывели, а лось какое-то время стоял посреди класса.

Спасатели прибыли через 45 минут. Они временно усыпили лося и осмотрели его. Когда спасатели удостоверились, что с животным все в порядке, они отвезли его за город и отпустили.

«Лось на свободе и избежал вызова к директору школы», — отметили в полиции.

Дети и очевидцы были взволнованы после встречи с лосем. «Это добрая история, хотя и был нанесен небольшой материальный ущерб. Я думаю, такие истории тоже нужны», — сказал Денис, который стал свидетелем произошедшего.

Средняя школа Северного Фармингтона в Мичигане ввела ежегодную традицию, которую начали еще в 2014 году, и которая побуждает старшеклассников делать креативные и необычные фотографии для студенческого билета. Часто студенты приходят в изысканных костюмах и одеваются в персонажей мультфильмов, сериалов, и видеоигр. Мы собрали подборку самых забавных нарядов.

Хорошего дня и маскарадного настроения!