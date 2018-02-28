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Утро в Туле
28 февраля: Рыбьи хвосты на лице

28 февраля: Рыбьи хвосты на лице

Доброе утро! Всех с последним днем зимы. Пусть и морозы, а настроение все равно уже весеннее, правда?

Ловите сочные летние кадры из штата Санта-Катарины (Бразилия). Там на днях было красивейшее солнечное гало:

 

Немного бодрости от шаолиньских монахов.

Они, оказывается, могут кинуть иголку и пробить ею стекло:

 

Новый бьюти-тренд.

В инстаграме становится популярным новый тренд, который получил название Fishtail Brows. Благодаря необычному макияжу девушки превращают свои брови в рыбьи хвосты! Выглядит это вот так:

 

Новости! Сегодня почему-то все про горячительные напитки. Наверное, потому что уже очень хочется пятницу, а не вот эту вот вашу работу.

Производитель скотча Johnnie Walker выпустил ограниченную серию Jane Walker специально для женщин. Один доллар с каждой бутылки пойдёт в организации, помогающие женщинам. Общее количество «женского» скотча составит 250 тысяч бутылок. Ограниченная серия виски поступит в продажу в марте (ну да, а когда же еще).

 

Немецкие разработчики научили робота приносить пиво из холодильника: он различает несколько марок напитка и использует для этого суперкомпьютер. Видео о том, как он работает:

 

Британец Бен Кумбс преодолел 37 тысяч километров, чтобы выпить в самом южном и самом северном барах мира. За семь месяцев он пересёк 24 страны и три континента ради выпивки. Его путешествие началось на острове Шпицберген в Арктике и завершилось на Огненной земле в Южной Америке. Мужчина проделал весь путь на автомобиле TVR Chimaera, переправляя его через континенты на морском транспорте. По словам Кумбса, идея устроить такой длинный «забег по барам» пришла к нему за кружкой пива. В ходе своей экспедиции Кумбс постоянно публиковал фотографии и видеозаписи в специальной группе на Фейсбуке. Также у его экспедиции есть сайт.


Это бар при отеле на острове Шпицберген в пос. Пирамида. Кумбс счел его самым северным.

 

Музыкальная пауза!

Назван самый продаваемый музыкант 2017 года. Это Эд Ширан!

Альбом Ширана Divide, выпущенный в марте 2017 года, стал всемирным бестселлером и получил статус мультиплатинового в 36 странах. Самой продаваемой песней пластинки оказалась Shape of You — композиция достигла мультиплатинового уровня в 32 странах. 

Ширан стал пятым обладателем премии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI) как артист года. До него этой награды удостаивались рэпер Drake (2016), певицы Адель (2015) и Тейлор Свифт (2014), а также группа One Direction (2013).

Drake в нынешнем рейтинге занял второе место, а Тейлор Свифт — третье. В десятку также вошли Кендрик Ламар, Эминем, Бруно Марс, The Weeknd, группы Imagine Dragons, Linkin Park и The Chainsmokers.

 

Про денежки.

Профессиональный игрок в покер выиграл британский турнир, получив 42 670 фунтов стерлингов (около 3 300 000 рублей). Праздновать? Нет, то не для настоящих игроков. Он тут же пошел к рулетке и поставил ВЕСЬ выигрыш на черное. Раз поперло, надо брать от жизни все! 

Шарик закинул владелец казино:

Итог: выигрыш удвоен! Запоминаем мудрость: кто не рискует, тот получает в два раза меньше.

 

Фотограф из Нью-Йорка Сюзан Сарофф снимает рыб, фрукты и растения через ёмкости с водой, преломляющие свет под неожиданными углами. 

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:05 +6
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