9 июня: пожарные играют в песочнице, родители устроили детям выпускной в стиле «Короля и Шута»

Доброе утро! Вот так с шуточками-прибауточками мы добрались с вами до среды. Еще немного, и будем отдыхать. А пока не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Надеваем резиновые сапоги и прыгаем по лужам. Сегодня в Туле небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +21 градуса.

Пожарные Нижнего Тагила после работы поиграли в машинки в песочнице. В ГУ МЧС объяснили, что это хороший способ снять стресс. Играющих спасателей сняли на видео. Мужчины в полной амуниции после тушения пожара выбирали себе машинки. Один из них попросил вместо автомобиля дать ему корабль.

В региональном ГУ МЧС признались, что не приветствуют такие игры после работы, однако понимают, что сейчас спасатели работают очень напряженно, поэтому желание расслабиться вполне понятно.

«Надо понимать, что в Свердловской области сложная пожарная ситуация. У нас тополиный пух сыпется, достаточно напряженно приходится ребятам работать», — заявили «Подъему» в пресс-службе главка. Сотрудники МЧС добавили, что игротерапию практикуют и психологи для снятия стресса.

«Другой вопрос, что выглядит это слишком комично и не совсем отражает напряженную героическую работу огнеборцев. Но ничего кошмарного в этом нет», — заключили в пресс-службе.

Истосковавшись по голосу вечно взлохмаченного и накрашенного короля готического рока, коллеги Роберта Смита зовут его спеть в собственных треках. В прошлом году музыкант гостил на альбоме Gorillaz, в этом — у Chvrches. Так что сегодня слушаем Chvrches и Robert Smith – How Not To Drown.

Родители выпускников читинской школы №2 сняли для своих детей видеопоздравление в стиле панк по мотивам песни «Лесник» группы «Король и Шут». Об этом сообщают «МК в Чите» и «Чита.ру».

«Мы хотели чем-то поразить детей, удивить их. Тогда решили перевоплотиться в рокеров, ведь не каждый ребенок ожидает увидеть в таком образе своего родителя. Это же бомба! Группу «КиШ» выбрали, потому что я знаю — мой ребенок слушает их песни», — рассказала автор текста к родительскому клипу Наталья.

По ее словам, другим вариантом песни «КиШ», которую планировали взять за основу ролика, была композиция «Прыгну со скалы». Итоговую версию выбрали на родительском собрании. Видео снимали два дня.

Родители выпускников сами придумали образы, сделали костюмы и отыскали музыкальные инструменты. В съемках должны были участвовать байкеры, но из-за дождя им не удалось присоединиться. Вместо них в клипе появились мотоциклисты, которые проезжали мимо.

В восторге остался и видеограф Владимир Дементьев, работавший над роликом. «Я думал, что все придут, как обычно, кто во что одет. Но когда я их увидел на площади Ленина, это была просто толпа панков — все в черном, разукрашенные волосы. Настолько заморочились родители, за всю мою практику не было таких клиентов. Большое им спасибо», — сказал он.

Жизнь часто преподносит нам разные сюрпризы, и, к сожалению, не всегда они оказываются приятными. Иногда люди или какие-то ситуации могут удивить нас в самом плохом смысле этого слова — и тогда вы вдруг видите что-то настолько раздражающее, от чего буквально начинает дергаться глаз. Проблемы с дизайном и нумерацией, чужая невежливость и неряшливость, да даже упаковка, которая никак не хочет нормально открываться… Этот гневный список можно продолжать бесконечно!

Хорошего дня и антистрессового настроения!