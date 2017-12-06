6 декабря: Проверяем свои "экстрасенсорные" способности!

Доброе утро!

Начнем с красивого рекорда.

Более 4 тысяч учащихся из ОАЭ приняли участие в завоевании места в Книге ркордов Гиннесса за самый большой развевающийся флаг, изображенный при помощи людей. Описание путанное, как и все рекорды, так что лучше смотрите сами:

Проверим ваши "экстрасенсорные" способности!

В начале декабря британская ученая Лиза Дебрун выложила в твиттере гифку с прыгающей опорой линии электропередач. И озадачила подписчиков вопросом: слышат ли другие пользователи звук грохота на анимации?

Оказалось, что это вполне естественный для многих людей нейрологический феномен. Кандидат наук по психологии Лондонского университета Кристофер Фасснидж объяснил, что эта иллюзия является примером синестезии — нейрологического феномена, при котором раздражение в одной сенсорной системе ведёт к автоматическому отклику в другой.

Способность «слышать» звуки на некоторых гифках Фассиндж назвал «зрительно вызванной слуховой реакцией» (vEAR). Несмотря на то, что синестезия от прослушивания изучена слабо, одно из недавних исследований лаборатории учёного показало, что до 20 процентов людей испытывают данный синдром (это в пять раз больше, чем зависимость от других форм синестезии).

Участвуем в опросе под блогом: "бумкает" или нет?

Если бумкает, то перемещаемся к сегодняшней музыкальной паузе - кажется, она тоже вас удивит этим интересным феноменом!

Новости!

Драматичная история со счастливым концом. Петербуржец бросился в ледяную реку Карповку ради спасения новорожденных котят - какой-то изверг бросил малышей в коробке в реку, чтобы утопить... Вот что рассказывают об этом происшествии в группе «КОШКИСПАС. Спасаем ваших любимцев. ПСО Экстремум»: «Через восемь минут мы на месте вытряхиваем из багажника веревки, я уже в обвязке со всем снаряжением. Прибегаем. Плавает пустая подтопленная коробка. На мосту уже стоит спасатель нашего отряда. Он рассказал, что друг заявительницы, не дожидаясь приезда спасателей, проплыл по Карповке, взял котят и его достали обратно с помощью провода. Что я хочу сказать? Нельзя увеличивать количество пострадавших. Ни при каких условиях. Неподготовленный человек в ледяной воде рисковал жизнью». К счастью, и с котятами, и с их отважным спасителем все в порядке. Перым уже нашли новый дом, а второго осмотрели врачи - вреда здоровью от такого героизма не обнаружено. Картинка Лентача - чудесная иллюстрация!

Новый гаджет! Недавно компания Cherry объявила о поступлении в продажу компьютерной мыши MC 4900, отличительной особенностью которой является встроенный сканер отпечатков пальцев. В качестве дактилоскопического датчика используется емкостный сенсор CrossSmatch TouchChip TCS2. Манипулятор полностью совместим с системой аутентификации Windows Hello, таким образом на устройствах с Windows 10 можно входить в систему без ввода пароля. По мнению представителей компании, устройство найдет применение в крупных корпорациях, правительственных учреждениях и фирмах, где немалое внимание уделяется вопросам безопасности данных. Мышь Cherry MC 4900 уже поступила в продажу по рекомендованной цене $130.

И очаровательная история о том, как важно правильно составленное ТЗ. Житель Санкт-Петербурга решил заказать торт для «театра моды», в котором занимается его младшая сестра. Петербуржец обратился в местную кондитерскую и описал задание — сделать торт, который выглядит как логотип театра. Для примера он прислал фотографию с девочками в футболках с фирменным логотипом. Дальше все на фото. Что ж, результат был предсказуем. Какое ТЗ, такой и результат!

Музыкальная пауза! Очень необычная сегодня.

Предлагаем посмотреть короткометражку Literal Bohemian Rhapsody, на всем протяжении которого персонажи изъясняются исключительно строчками из песни группы Queen.

Наверное, здесь снова пример синестезии, потому что мы реально слышим музыку из песни, когда герой произносит свои реплики!..

Bohemian Rhapsody вышла на альбоме Queen 1975 года A Night At The Opera. Песня написана Фредди Меркьюри и на момент выхода сингла считалась самой дорогой в истории звукозаписи. Причем все сопровождалось трениями, поскольку лейбл категорически отказывался выпускать песню синглом, апеллируя к тому, что треку протяженностью более пяти минут, не рассчитанному под радиоформат, никогда не стать хитом.

В 1977 году "Рапсодия" получила титул "Лучший сингл последних 25 лет", с тех пор оставаясь одним из рок-эталонов и подвергаясь нескончаемой череде каверов и разного рода "переосмыслений".

Классное видео про паровозик, который смог.

Энтузиасты с Youtube-канала 5MadMovieMakers собрали деревянную железную дорогу и заставили паровозика Томаса, героя популярного детского мультика, выполнять трюки, на которые ни один другой паровоз, конечно, не способен.

В галерее спят совушки. Тссс, не будите их - пусть хоть кто-то поспит сегодня!

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