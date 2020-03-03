3 марта:BMW, хамы и бесплатные картины от художника

Доброе утро! Не так уж и легко подняться с кровати утром вторника. Быстро взбодриться поможет 10-минутная медитация. После медитации нужно как следует позавтракать, ну и конечно почитать утренние новости.

Захватите с собой зонтик, сегодня весь день будет лить дождь.

Немного природных красот. Шторм превратил прибрежный город США в музей ледяных скульптур.

Ученые из Университета Невады пришли к выводу, что водители дорогих транспортных средств чаще хамят на дороге. В результате исследования было выяснено, что владельцы роскошных автомобилей реже останавливаются и позволяют пешеходам перейти дорогу. Также ученые выяснили, что среди обладателей марок Audi, BMW или Mercedes много эгоцентричных и упрямых людей.

Современный американский художник совместил приятное с полезным – он позволяет забрать свои картины всем желающим с одним лишь условием: в любой момент он может их продать. Любой может заказать картину на сайте художника, а затем выкупить работу или перепродать ее с условием 50% оплаты художнику.

В качестве музыкальной паузы посмотрим очередной кавер Пушного.

В галерее сегодня очаровательные летающие собаки от фотографа Джулии Кристи из Германии.