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Утро в Туле
3 марта:BMW, хамы и бесплатные картины от художника

3 марта:BMW, хамы и бесплатные картины от художника

Доброе утро! Не так уж и легко подняться с кровати утром вторника. Быстро взбодриться поможет 10-минутная медитация. После медитации нужно как следует позавтракать, ну и конечно почитать утренние новости.

 

Захватите с собой зонтик, сегодня весь день будет лить дождь.

 

Немного природных красот. Шторм превратил прибрежный город США в музей ледяных скульптур.

 

Ученые из Университета Невады пришли к выводу, что водители дорогих транспортных средств чаще хамят на дороге. В результате исследования  было выяснено, что владельцы роскошных автомобилей реже останавливаются и позволяют пешеходам перейти дорогу. Также ученые выяснили, что среди обладателей марок  Audi, BMW или Mercedes много эгоцентричных и упрямых людей.

 

Современный американский художник совместил приятное с полезным – он позволяет забрать свои картины всем желающим с одним лишь условием: в любой момент он может их продать.  Любой может заказать картину на сайте художника, а затем выкупить работу или перепродать ее с условием  50% оплаты художнику.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим очередной кавер Пушного.

 

В галерее сегодня очаровательные летающие собаки от фотографа Джулии Кристи из Германии.

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +1
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