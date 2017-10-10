10 октября: Самый длинный в мире язык и китайский «кирпичный заводик»

Всем привет! Утренний душ, конечно, куда хуже вечернего, но тоже хорошо:

Начинаем день с рекордов! Сперва милый:

Знакомьтесь: это Мочи, сенбернар из Северной Дакоты. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря длиннющему языку - 18.58 см! Из ныне живущих собак такого больше нет ни у кого. А вот исторический рекорд принадлежит боксеру Брэнди, язык которой был аж 43 см!

А теперь экстремальный, бодрящий рекорд. И, главное, наш, российский!

В Сочи прошел фестиваль бейсджампинга «Skypark BASE days 2017», где с высоты 207 метров одновременно прыгнули 25 человек:

Стартовой площадкой для рекорда бейсджамперов стал «Скайбридж» — один из самых длинных мостов в мире протяжённостью 439 метров.

Новости.

В Китае придумали жутко страшный аттракцион: трескающийся под ногами мост стеклянный. Специальные панели на одном из участков, расположенного на высоте 1 200 метров, реагируют на шаги пешеходов, выводя на дисплей изображения ползущих трещин и издавая характерный звук. Очень понравилась шутка по поводу этой новости: "За один день работы моста посетители производят норму небольшого кирпичного заводика".

Вы когда-нибудь думали о том, что из обуви может быть ужаснее кроксов (угги не предлагать)? У нас есть ответ: это КРОКСЫ НА ПЛАТФОРМЕ! Такие показал модный дом Balenciaga в коллаборации с Crocs на прошедшей Неделе моды в Париже. В рамках показа коллекции женской одежды весна-2018 модели вышли на подиум в необычных разноцветных кроксах на 15-сантиметровой платформе. Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия не только придумал новую версию культовых сабо, но также предложил украсить их съемными значками в виде цветов, надписей, логотипов брендов, мордочек бульдогов, архитектурных сооружений и др., следуя существующему тренду персонализации.

И чудо-история, которая случилась в Южной Корее. Три китаянки полетели туда в "отпуск", сделали пластические операции и уже через три дня собрались домой, однако их не пропустили на паспортном контроле. Они не похожи на свои фото в паспортах!!!! Снимок, на котором три забинтованные туристки сидят в аэропорту с документами в руках и ждут решения иммиграционной службы, приобрел вирусную популярность в китайских социальных сетях. Он собрал более 51 тысячи лайков. Получили бы еще столько же, если бы фото было в стиле "до и после":

После этой новости добавим красоты в наше "Утро".

Бразильянка Юлиана ЛеПин вручную создает фигуры известных музыкантов. В качестве основы скульптор использует модель человеческого скелета. Лицо, тело и одежду фигуры ЛеПин моделирует с помощью полимерной глины.

Вот, например, как ЛеПин создавала скульптуру Фредди Меркьюри:

Сходство невероятное!

А вот процесс создания фигурки Эксла Роуза, фронтмена Guns?n'Roses:

В Париже в преддверии Хэллоуина прошел «Зомби-моб». Вы только взгляните на эти фото: просто невероятный грим!!! (это же грим, да?..)