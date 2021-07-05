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Утро в Туле
5 июля: задумчивый кот с коктейлем и преподаватель из Зимбабве, который учит детей через WhatsApp

5 июля: задумчивый кот с коктейлем и преподаватель из Зимбабве, который учит детей через WhatsApp

Доброе утро! Рассказывайте, как провели выходные? Делитесь историями в комментариях, а еще не забывайте читать только хорошие новости. Поехали!

 

Настоящее тепло. Сегодня в Туле малооблачная погода, а воздух прогреется до +26 градусов.

 

Знакомьтесь, кот Степан — новая звезда TikTok. Ролик, где он с задумчивым видом сидит за столом с бокалом вина, а на фоне играет песня Стиви Уандера, набрал более 27,3 миллиона просмотров и 7,2 миллиона лайков.

Другие его подобные видео также собирают миллионы и сотни тысяч просмотров и лайков в TikTok. У кота также есть свой профиль в инстаграме.

Образ кота Степана, сидящего с напитком под ностальгическую музыку, напоминает многим интернет-пользователям жизненные эпизоды, связанные с одиночеством. Но выразительная мордочка кота превращает каждую сцену в комедию.

«Его выражения лица — отдельное искусство», — рассказала TJ хозяйка кота. TikTok ему завели в 2019 году. Сейчас у него уже более 440 тысяч подписчиков.

 

Один из главных инди-бэнд в истории Америки триумфально вернулся с новым альбомом. Сегодня слушаем Modest Mouse – We Are Between.

 

В Зимбабве 27-летний учитель Максвелл Чимедза готовит учеников к сдаче экзаменов для поступления в колледжи и вузы.

Как пишет Rest of World, у Чимедза нет образования и компьютера. Для преподавания он использует лишь свой недорогой смартфон Samsung Galaxy A10S с 32 гигабайтами памяти и приложение WhatsApp.

Об «учителе из мессенджера» заговорили в 2021 году, когда выяснилось, что все его 64 ученика из разных точек страны успешно сдали экзамены, а 41 ученик получил высшую оценку. Как пишут СМИ, Чимедза продемонстрировал результаты на одном уровне с дорогостоящими курсами и репетиторами.

Чимедза создал в мессенджере отдельные «классы» и расписания для них, добавил обучающие материалы, с помощью которых стал проводить пробные тесты и проверять учеников. При этом он ориентируется на ускоренную подготовку к экзаменам.

 

Кто-то готов переделывать работу миллионы раз, постоянно доводя результат до совершенства, другие же умеют довольствоваться полученным результатом и идти дальше. Сегодня мы поговорим о вторых. Точнее, даже не о тех, кто умеет вовремя остановиться, а о людях, которые работают по принципу «тяп-ляп, и готово». А какой получится результат? Это вообще не их забота!

Хорошего дня и правильного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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