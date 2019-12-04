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Утро в Туле
4 декабря: психологи рассказывают, когда наряжать елку

4 декабря: психологи рассказывают, когда наряжать елку

Доброе утро! Сегодня волшебная среда - весь мир отмечает День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.

 

За окном сегодня очень снежно.

 

Очередная оптическая иллюзия покоряет просторы Сети . На видео девушка энергично вращает руками и в какой-то момент создается иллюзия, что одна ее ладонь проходит сквозь другую.  

 

Жизнерадостные итальянцы опубликовали новый ролик на Youtube канале Kuzno  (так итальянцы произносят русское «вкусно»). Участники видео дегустируют блюда кавказской кухни и делятся своими впечатлениями. Они попробовали осетинские пироги, хинках и шашлык. К последнему, по их мнению, не стоит подавать чай.  Как отмечают  участники,  к шашлыку подойдут исключительно спиртные напитки.

 

Весь город уже украсили новогодними гирляндами, а вот психологи советуют не торопиться наряжать новогоднюю елку дома. По мнению специалистов, украшать дом к празднику лучше всего в середине декабря, чтобы яркая атмосфера не успела надоесть.

Особенные ритуалы, например украшение елки, стоит и вовсе отложить до 31 декабря, чтобы усилить и поддержать ощущение наступающего праздника. А вот о подарках специалисты советуют позаботиться заранее.

 

В качестве музыкальной паузы послушаем рождественскую песенку Кэтти Перри.

 

В галерее сегодня милые котики.

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +2
3 декабря: «живая» одежда и нейросети-гаишники
3 декабря: «живая» одежда и нейросети-гаишники
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