4 декабря: психологи рассказывают, когда наряжать елку

Доброе утро! Сегодня волшебная среда - весь мир отмечает День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.

За окном сегодня очень снежно.

Очередная оптическая иллюзия покоряет просторы Сети . На видео девушка энергично вращает руками и в какой-то момент создается иллюзия, что одна ее ладонь проходит сквозь другую.

Жизнерадостные итальянцы опубликовали новый ролик на Youtube канале Kuzno (так итальянцы произносят русское «вкусно»). Участники видео дегустируют блюда кавказской кухни и делятся своими впечатлениями. Они попробовали осетинские пироги, хинках и шашлык. К последнему, по их мнению, не стоит подавать чай. Как отмечают участники, к шашлыку подойдут исключительно спиртные напитки.

Весь город уже украсили новогодними гирляндами, а вот психологи советуют не торопиться наряжать новогоднюю елку дома. По мнению специалистов, украшать дом к празднику лучше всего в середине декабря, чтобы яркая атмосфера не успела надоесть.

Особенные ритуалы, например украшение елки, стоит и вовсе отложить до 31 декабря, чтобы усилить и поддержать ощущение наступающего праздника. А вот о подарках специалисты советуют позаботиться заранее.

В качестве музыкальной паузы послушаем рождественскую песенку Кэтти Перри.

В галерее сегодня милые котики.