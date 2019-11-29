29 ноября: новый рецепт от похмелья найден

Доброе утро! Вот и долгожданная пятница наступила. Спешим на всех парах закончить все неотложные дела и отправиться на заслуженный отдых.

А вот и варианты отдыха подъехали. Провожаем осень яркими событиями! В программе: музыка всех жанров, показ научно-фантастических короткометражек, первая зимняя вечеринка и фестиваль оркестров народных инструментов. Все подробности в нашем традиционном пятничном обзоре.

В ближайшие три дня погода будет очень непредсказуемой. То снег, то дождь, то гололедица…

В Сети активно обсуждают оптическую иллюзию на улице Китая. Прохожим кажется, что голова фигуры дракона оглядывается вслед за ними, но на самом деле все не так просто. Ответ в конце ролика.

Индийские ученые создали новый рецепт, который поможет справиться с похмельем. В основе живительного напитка лежит 65 % грушевого сока, 25 % сока лайма и кокосовое молоко. Еще ученые советуют съесть салат из сыра, помидоров и огурцов. А вот от чая, кофе и молока, яйц и хлеба ученые советуют воздержаться.

А тем временем российские ученые разработали защитную плёнку для смартфонов с антибактериальным эффектом. Покрытие, разработанное учеными из Санкт-Петербурга, способно самоочищаться и убивать болезнетворные бактерии. В его основе лежит оксид цинка и оксид олова. Одно из главных достоинств заключается в том, что новое покрытие не будет слишком дорогим.

В качестве музыкальной паузы послушаем кавер-версию одной из песен AC/DC.

В галере сегодня фотографии необычного существа Изумрудной элизии. Это наполовину животное наполовину растение.