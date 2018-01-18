18 января: Секрет идеальной картошки и подстава от препода

Доброе утро! Ну и холодрыга на улице... Всю ночь ветер завывал. Вот она, зима, по которой мы так скучали)

Милота дня.

Автор этого ролика "поругался" вступил в конфликт с пушистым белоснежным песцом. Зверек нагло пытался украть рыбку, которую поймал мужчина, не смущаясь присутствия владельца улова:

Важное открытие ученых к завтраку.

Британские студенты вычислили оптимальный способ нарезки картошки по?деревенски.

Если кто не знал, картофель по-деревенски готовится так: нарезанные клубни сначала отваривают до готовности, затем сушат и запекают в масле или жире. Главное достоинство блюда — в разнообразии текстур: мягкого пюре внутри и корочки по краям.

Чем больше корочки, тем лучше, решили студенты, и рассчитали, какие разрезы позволяют максимально увеличить площадь куска картошки при сохранении объема. И поспорили с тем, как это блюдо предпочитает готовить знаменитый шеф-повар Хестон Блюменталь, известный своим научным подходом к кулинарии. Блюменталь советует нарезать картофель крест-накрест (на первом фото), а студенты уверены: лучше нарезать картошку так, как показано на картинке справа. Тогда площадь поверхности каждой дольки оказывается максимальной. Методика нарезки получила название edge cut.

Был даже проведен настоящий научный эксперимент: приготовили картофель по двум разным технологиям и дали оценить другим студентам и преподавателям. Большинство решило, что картошка по технологии студентов вкуснее!

Новости!

В феврале откроют первый в мире музей селфи! Появится это чудо в Калифорнии, в Глендейле (пригород Лос-Анджелеса). Главная цель создания музея состоит в том, чтобы отобразить 40-летнюю историю автопортретов и феномен селфи в период главенства социальных медиа. Площадь интерактивных инсталляций музея составит более 2400 кв.метров. Изюминкой станет "небоскреб", на вершину которого посетители смогут «подняться», чтобы ощутить виртуальное головокружение на крыше и сделать модное селфи. Еще одним сюрпризом открытия музея станет стул, созданный из селфи-палок, а также секретный арт-объект, который, как ожидается, войдет в Книгу рекордов Гиннеса. Вход в музей будет платным - 25 долларов. Но это только взрослым, детям разрешат посетить экспозицию абсолютно бесплатно. Между прочим, в музее планируют изучать серьезные психологические темы: например, нарциссизм и негативные последствия эгоизма в жизни людей.

Забавная новость в разгар экзаменационной сессии у студентов. На экзамене в Сычуаньском профессиональном колледже культуры и коммуникаций ученикам снизили баллы за то, что они не сумели вспомнить имя преподавателя или вообще затруднились определить, как он (или она) выглядит (если вдруг кому интересно, препод - женщина, а фотки мужчин в тест добавлены, чтобы запутать бедных студентов). Короче, бородатый анекдот в реальной жизни. На итоговом экзамене в одном из заданий студентам дали листочки с фотографиями семи людей. Им нужно было выбрать своего преподавателя и написать его имя. Тем, кто справился с заданием, не давали бонусных баллов. Но у тех, кто не смог ответить правильно, отнимали 41 балл из оценки. Неправильный ответ не означал провал экзамена. Итоговый балл складывается из того, как студент работал на занятиях и делал домашнюю работу. Только 30% от финальной оценки зависит от результатов итогового экзамена.

И чудесное известие из Соснового Бора (Ленинградская область). Местные жители сорвали с новогодней ёлки в центре города часть пластиковых шаров и украшений - те, до которых сумели дотянуться. Всего примерно десять шаров. Причем произошло это еще ДО Нового года. А 15 января власти обратилась к жителям с просьбой вернуть шары: "По словам председателя комитета по управлению ЖКХ города Даниила Винника, за праздничные выходные с новогодней ели у ТЦ «Галактика» была украдена часть декоративных ёлочных шаров. Даниил Винник призвал любителей талисманов вернуть шарики под ёлку или принести их в администрацию, иначе в следующем году украшать ель будет нечем (из сообщения администрации города)". Пока ни одного шарика не вернули, нелюди...

Музыкальная пауза!

Смотрели фильм "Малыш на драйве"? Помните главного героя, Малыша? Если вы были не в курсе, то его сыграл актер Энсел Эльгорт. И он не только в кино снимается, а еще и развивает музыкальную карьеру.

Короче, вот его новенький сингл. Свежак - еще и недели не прошло с момента выпуска:

А если не смотрели "Малыша на драйве", обязательно восполните этот пробел. Музыка в фильме что надо:

Рекорд дня.

Маргарита и Алексей Прокины из Новосибирска попали в Книгу рекордов России. Дело в том, что у пары родились дети с разницей в возрасте, составляющей 9 месяцев 20 дней, - сыновья Артем и Степан.

Когда глава семьи стал отцом во второй раз, он решил проверить, много ли вообще бывает таких случаев - все-таки разница в возрасте у братьев минимальная. Выяснилось, что такое происходит редко: чаще всего вторые и последующие дети, рожденные с небольшой разницей возрасте со старшими братьями и сестрами, появляются на свет недоношенными, тогда как и Артем, и Степан родились в срок.

Кстати, когда Маргарита забеременела во второй раз, врачи ей даже не поверили: сказали, что это "нереально". Реально!!!

В галерее - необычный взгляд французского художника Силвиана Сарраила на популярные диснеевские мультики. Он представил, как могли бы выглядеть всем известные персонажи, если бы эти мультики "снимал" Квентин Тарантино. Получилось все как в картинах режиссера — странный сюжет, злодеи и, конечно же, много крови. Выглядят рисунки жутковато, но собирают тысячи просмотров в сети. В галерее несколько ярких примеров, а еще больше - в этом видео.