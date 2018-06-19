19 июня: Футбольные бабушки, картонный болельщик и хитрости школьников
Утро доброе, вторничное.
Котики, как вам камбэк лета? Солнце старается, что есть сил. Но не особо расслабляйтесь: сегодня, хоть и тепло (23−25 градусов днем), нам все равно обещают небольшой дождь. Не забудьте зонтики!
А пока вы завтракаете, пробегитесь по позитивным новостям. За последние пару дней произошло много любопытного.
О ЕГЭ
Период ЕГЭ заканчивается, выпускники могут выдохнуть. И сейчас — самое время делиться воспоминаниями о том, как это было. Вчерашние школьники заполонили Инстаграм снимками своих запасных вариантов — оригинальными шпаргалками, которые, все же, удалось протащить на экзамен.
Кто-то записывал подсказки на руке.
А кто-то решил обхитрить организаторов ЕГЭ и замаскировать шпаргалки под одеждой.
Вершина мастерства — на бутылке с водой, которую школьникам разрешено проносить на экзамен.
А некоторые изощряться не стали и выбрали проверенный дедовский способ — списать с крохотного листочка. Заготовки прятали в сумках, карманах, в рукавах.
Как ребятам удалось пройти детальную проверку перед входом в аудиторию, загадка. Мы, корреспонденты Myslo, были на ЕГЭ по химии в тульской школе и убедились: там все действительно строго — и мышь не проскочит. Чудеса :)
А вот милота из области футбола.
Что бы вы сделали, если бы ваш друг мечтал поехать на футбол, но его не пустила жена? Ребята из Мексики покреативили и… привезли на матч в Москву картонную фигуру приятеля в полный рост.
Как все начиналось. В 2014 году пятеро друзей Фернандо, Матье, два Даниэля и Хавьер вместе съездили на ЧМ по футболу в Бразилии, где выступала их сборная. После путешествия они пообещали друг другу, что следующий мундиаль тоже посетят только вместе.
Всё шло по плану, но в последний момент жена запретила Хавьеру ехать на Чемпионат. Поэтому друзья взяли с собой в Россию картонную фигуру приятеля в полный рост, а на его футболке появилась надпись:
«Моя старуха не пустила меня».
Друзья берут картонного Хавьера всюду — в бары, рестораны, на матчи. Он, как ребята шутят, душа компании.
Иногда ему даже даже дают отдохнуть.
Картонного парня полюбили болельщики из других стран.
В общем, друзья свое обещание не нарушили. План, все же, удался!
А какие безумные поступки совершали вы ради друзей?
Этот околофутбольный ролик сейчас набирает бешеную популярность в сети. А называется он многообещающе: Русская бабушка «сломала» бразильского журналиста.
Посмотрим же.
Дело было так. Корреспонденты из Бразилии приехали в Россию, чтобы вести прямой репортаж с ЧМ по футболу. Один из них за день до матча решил прогуляться по Москве и поговорить с гостями столицы и местными жителями. Но что-то пошло не так…
Во время трансляции оператор перевел камеру на пожилую женщину, которая скандировала: «Россия, вперед!». Журналист пытался не обращать внимание, но бабушка вдруг ворвалась в кадр и начала задавать свои вопросы. Получился непонятный, но очень смешной диалог. Россиянка зажгла!
Еще о футболе и бабушках.
Мексика обыграла Германию с минимальным преимуществом. Почему, вы бы думали? Мастерство игроков? Удача? Заслуга тренерского штаба?
Нет, все дело в этой женщине.
Внучка запостила, как бабушка благословляет сборную Мексики и подписала под твитом: «Я на сто процентов уверена, что Мексика выиграла благодаря моей бабушке». Так-то!
Осталось найти такую бабушку для помощи сборной России...
I’m 100% convinced my grandma was the reason Mexico won pic.twitter.com/9jBRF5wFPE— paola (@paolaa_janet) 17 июня 2018 г.
Уже любопытствовали, где разместили иностранных футболистов на период ЧМ в России? Мы вам расскажем и покажем.
Сборная Бразилии выбрала для проживания пятизвездочный отель Swissotel Kamelia на берегу Черного моря.
А вот где живут футболисты сборной республики Кореи. Гостиница «Новый Петергоф». Она находится на территории одноименного музея-заповедника, входящего в список наследия ЮНЕСКО.
Сборная Саудовской Аравии расположилась в люксовом отеле Belmond в центре Санкт-Петербурга.
Сборная Сенегала выбрала в качестве тренировочной базы гостиницу SK Royal Калуга на берегу Оки.
Национальную команду Польши принял люксовый отель Hyatt Regency, расположенный в центре Сочи на первой береговой линии.
Швейцарцы остановились в отеле Lada-Resort на берегу Волги.
Немецкая национальная команда и их дом на период чемпионата - подмосковный оздоровительный санаторий «Ватутинки».
Гостиница перуанцев — «Шератон Палас Москва» — расположена на Тверской-Ямской улице.
Сборная Туниса выбрала парк-отель Imperial Park Hotel & SPA в деревне Рогозинино.
Сборная Марокко приехала в Воронеж и остановилась в отеле сети Marriott.
Команда Исландии расположилась на черноморском побережье в курортном Геленджике. Они поселились в пятизвездочном курортном комплексе «Надежда SPA & Морской Рай».
Команда Франции остановила свой выбор на отеле Hilton Garden Inn Moscow New Riga в Истре на берегу реки.
Футболисты сборной Хорватии остановились в Ленинградской области. Они живут в окруженном сосновым бором курортном отеле «Лесная Рапсодия» на берегу Большого Симагинского озера.
На время ЧМ англичане поселились в поселке Репино под Санкт-Петербургом, в отеле ForRestMix Club 4*.
А в галерее у нас сегодня манящие горы. Возможно, кто-то из вас скоро отправится туда в отпуск. Ну а пока остается только любоваться.
Прекрасного и плодотворного дня! :)