2 августа: Японский час-пик и австралийский протест

Доброе утро! 2 августа, хорошая погода — в фонтанах наверняка будет отражаться небо… Ну, вы понимаете, о чем мы. С праздником всех причастных.

Важное открытие ученых!

Оксфордские исследователи опросили 846 человек и пришли к выводу: ночные кошмары связаны не только с общим уровнем тревожности, но и с продолжительностью сна.

Те, кто спит больше девяти часов подряд, чаще сталкиваются со страшными снами.

Употребление алкоголя и физическая активность, наоборот, оказались «невиновны».

Вывод такой: ПОДЪЁЁЁЁЁМ!!!

Залипательное видео.

Японец полчаса снимал на видео людей в час-пик на одной из самых загруженных станций токийского метро. А потом сжал весь материал до 1 минуты.

Смогли оторваться от видео с японским метро? Хорошо. Вот вам всякие хорошие новости.

Немецкая компания Sono Motors разработала первый в мире электромобиль на солнечных батареях под названием Sion. Всего на компактном кузове удалось разместить 330 фотоэлементов, защищённых от механического воздействия и неблагоприятных условий окружающей среды тонким поликарбонатным покрытием. Солнечные батареи сами по себе способны обеспечить Sion запас хода в 30 километров. Но Sono Motors добавить еще аккумуляторную батарею емкостью 30 кВт⋅ч (запас хода увеличится до 250 км). С помощью системы быстрой зарядки батареи электрокара можно зарядить от розетки на 80% всего за 40 минут. Впрочем, аккумулятор можно зарядить и с помощью солнечных батарей — всего за восемь часов. На центральной панели расположен необычный салонный фильтр на основе… мха. Как заявляют разработчики, мох фильтрует до 20% мелких частиц пыли и заодно поддерживает необходимый уровень влажности в салоне. А ещё есть 10-дюймовый сенсорный экран. Sion будет продаваться в Европе с 2019 года по цене всего 16 тысяч евро, но в стоимость не включена батарея: за неё нужно доплатить ещё 4000, либо оформить аренду.

Переходим к российским технологиям. В городе Батайск (Ростовская область) в многоквартирном жилом доме «ТеслаДом» появится первый робот-вахтер Promobot V.2. В его обязанности будет входить наблюдение за домом. По словам разработчиков, робот способен запоминать людей, приветствовать их, а также зачитывать последние новости и рассказывать о погоде. Кроме того, Promobot V.2 автоматически собирает заявки на проведение ремонта, отзывы жильцов и обращения в управляющую компанию. «Мы все привыкли к бабушкам-консьержкам, но время ставит новые условия и задачи. Робот-консьерж — это идеальное решение как с точки зрения эффективности работы, так и с точки зрения безопасности», — рассказал председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. По его словам, робот может мгновенно вызвать полицию или скорую, никогда не заснет и всегда будет бдительным. Не знаем, не знаем… Как-то нет в этом всем ДУШИ.

В последнюю неделю июля в Оттаве театральная компания La Machine устроила для горожан незабываемое зрелище. На центральной площади перед собором Богоматери на погибель городу вылез 15-метровый механический паук Kumo. На защиту горожан встал огнедышащий полу-дракон, полу-конь Long Ma. Перед финальной битвой обоих монстров несколько дней водили по центру города как будто напоказ; паук перешагивал трамваи, ради дракона перекрывали дороги. Таким инженерным представлением канадцы праздновали 150-летний юбилей своей страны.

Музыкально-танцевальная пауза!

Австралийские пенсионерки станцевали под Бейонсе в качестве протеста против сноса любимого клуба по игре в боулз (не путать с боулингом; игра популярна у британских пенсионеров). Администрация города планирует построить на месте клуба стадион для нетбола (разновидность баскетбола). Пародия на клип «Single Ladies» получила название «All the Bowling Ladies».

На съемки ролика у Терри Фостер, Джанин Холлс и Уин Хьюетт ушел один день. Фостер и Холлс не были знакомы с творчеством Бейонсе, поэтому им пришлось немного потренироваться, чтобы исполнить танец.

Итак, вот он — протест по-австралийски:

И еще немного музыки!

Накануне группа «Мумий Тролль» выпустила видео на песню «Отв. за романтику». Клип вдохновлен научно-фантастическими фильмами 80-х годов.

В галерее — удивительные работы Давида Мартиашвили.