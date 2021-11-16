16 ноября: машина-лебедь и самое трогательное предложение руки и сердца на концерте Адель

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Все ясно. Сегодня в Туле малооблачно, а столбики термометров опустятся до -2 градусов.

В этом году производитель машин Porsche празднует 20-летие с начала продаж своих автомобилей в Китае. Первой машиной, которую компания продала в стране, стал Porsche 911 в кузове 996. Но отмечать годовщину стандартным мероприятием было бы слишком скучно, решили в Porsche.

В компании создали довольно странную модель машины. В честь этого значимого для производителя события компания выпустила сюрреалистичный арт-кар — Porsche соединили с надувным лебедем.

Как так вышло? Оказалось, что Porsche решил воплотить в жизнь цифровую 3D-модель британского дизайнера Криса ЛаБроя. Арт-кар представляет собой кузов оригинального авто на надувной подушке и с головой птицы, которая выглядывает через лобовое стекло. К слову, впервые надувные Porsche появились в его инстаграм-аккаунте еще в 2018 году.

Yanko Design пишет, что автомобиль будет представлен в галереях и музеях страны. Купить его, увы, невозможно. Однако поклонники творчества дизайнера и Porsche могут приобрести цифровую версию арт-кара за 176 долларов. Также непонятно, может ли машина каким-то образом передвигаться. Чисто теоретически автомобиль-лебедь должен поплыть за счет надувной подушки, но можно только догадываться, пройдет ли он такой тест-драйв.

Как признается производитель, автомобиль символизирует признательность Porsche жителям Китая за то, что 20 лет назад они приняли марку, поэтому истинное предназначение машины-лебедя заключается в том, чтобы радовать глаз и дарить хорошее настроение.

Сегодня слушаем Damon Albarn - «Royal Morning Blue».

Фанат Адель Квентин сделал предложение своей девушке Эшли, с которой они встречаются уже семь лет, прямо на концерте Адель. Кадры с выступления опубликовали CBS и ET Canada.

Исполнительница помогла Квентину осуществить задуманное. Она попросила у зрителей тишины, а затем ушла за кулисы. После этого Квентин вывел к сцене свою возлюбленную, у которой были завязаны глаза и закрыты уши.

Молодой человек снял с девушки повязку, встал на одно колено и попросил выйти за него замуж. Эшли ответила согласием, после чего под аплодисменты на сцену вернулась Адель. Она пошутила, что если бы девушка отказала парню, то непонятно, для кого бы она пела следующую песню. В честь возлюбленных она исполнила «Make You Feel My Love».

Помимо профессиональных и творческих заслуг известные люди получают много дополнительных очков уважения в глазах общественности из-за своей любви к собакам. Согласитесь, эта черта сильно располагает к себе. В сегодняшней подборке собраны фотографии знаменитостей с их лучшими друзьями, а именно пёселями самых различных размеров и пород. Глядя на эти снимки, интересно понаблюдать, как выбор породы и внешний вид собак сочетается с их владельцами.

Хорошего дня и трогательного настроения!