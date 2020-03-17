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Утро в Туле
17 марта: обезьяна-качок, кафе-чифирная и сайт, отучающий трогать лицо

17 марта: обезьяна-качок, кафе-чифирная и сайт, отучающий трогать лицо

Доброе утро! Для тех, кто на карантине вышли премьеры сериала «Заговор против Америки» и второй сезон «Розуэл Нью-Мексико». А все остальные  (таких большинство)  - откладываем просмотр фильмов до вечера и с радостью встречаем новый рабочий день. Не забываем сделать зарядку, прямо как этот кролик.

 

Весенняя погода возвращается. Сегодня синоптики обещают потепление до +8.

 

Как отучить себя трогать лицо во время работы за компьютером?  С помощью специального сайта.С помощью веб-камеры компьютера или ноутбука сайт donottouchyourface.com  может отслеживать положение ваших рук относительно головы. Если пользователь непроизвольно коснется лица, раздастся звуковой сигнал No!

 

Пользователей Сети покорила обезьяна-качок из Хельсинского зоопарка. На первый взгляд животное кажется чересчур мускулистым, но на самом деле это всего лишь иллюзия, и такой грозный вид придает вздыбленная шерсть.

 

В Москве откроется «Чифирная». По планам авторов идеи здесь будут подавать разные виды крепко заваренного чая, а обслуживать гостей будут официанты, прибывшие из мест не столь отдаленных.

При этом авторы идеи обещают, что в меню не будет никаких тюремных блюд, а в дизайне кафе – никаких тюремных атрибутов. Часть выручки будет переводиться в благотворительные фонды. Кофейня откроется примерно через 4 месяца.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим трогательный клип знаменитого туляка Алексея Воробьева. На кадрах видео Алексей делится своими архивными кадрами.

 

В галерее сегодня снимки работ японского мастера миниатюр @tanaka_tatsuya.

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Автор: Администрация Myslo
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