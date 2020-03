17 марта: обезьяна-качок, кафе-чифирная и сайт, отучающий трогать лицо

Доброе утро! Для тех, кто на карантине вышли премьеры сериала «Заговор против Америки» и второй сезон «Розуэл Нью-Мексико». А все остальные (таких большинство) - откладываем просмотр фильмов до вечера и с радостью встречаем новый рабочий день. Не забываем сделать зарядку, прямо как этот кролик.

Весенняя погода возвращается. Сегодня синоптики обещают потепление до +8.

Как отучить себя трогать лицо во время работы за компьютером? С помощью специального сайта.С помощью веб-камеры компьютера или ноутбука сайт donottouchyourface.com может отслеживать положение ваших рук относительно головы. Если пользователь непроизвольно коснется лица, раздастся звуковой сигнал No!

Пользователей Сети покорила обезьяна-качок из Хельсинского зоопарка. На первый взгляд животное кажется чересчур мускулистым, но на самом деле это всего лишь иллюзия, и такой грозный вид придает вздыбленная шерсть.

This is Bea. She's in good shape but those are not her muscles. She’s showing off with her fur and fierce frown. Bea is the leader of a white-faced saki troop at Korkeasaari Zoo in Helsinki. #korkeasaari #helsinkizoo @nypost @FoxNews pic.twitter.com/yLYCnUl7kF