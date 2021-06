7 июня: повторение знаменитого танца из «Друзей» и превращение мема в симфонию

Добрейшее утречко! Начинаем новую рабочую неделю и заряжаемся позитивом только с помощью хороших новостей. А еще расскажите в комментариях, как вы провели эти выходные? Поехали!

Не забываем взять зонтик. Сегодня в Туле небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +20 градусов.

Певец Эд Ширан 30 мая опубликовал в инстаграме видео, на котором вместе с Кортни Кокс исполняет танец Моники и Росса из 10-го эпизода 6-го сезона сериала друзья — «Эпизода с «халтуркой» (The One with the Routine).

«У нас был свой реюнион на этих выходных», — подписал пост Ширан, намекая на специальный эпизод сериала «Друзья: Возвращение», вышедший 27 мая на HBO Max. Музыкант также добавил хештеги #friends4ever и #obviouslybetterthanross («Очевидно лучше Росса»).

Нажмите на картинку, чтобы увидеть ролик целиком.

Напомним: по сюжету «Эпизода с «халтуркой» Моника и Росс попадают на новогоднее шоу Дика Кларка, поклонниками которого являются с детства. Отчаянно желая попасть в кадр, брат и сестра решают исполнить свой фирменный танец.

Little Big выпустили новый EP — Covers. Сюда вошли кавер-версии песен, «на которых выросли участники группы». Обложка вдохновлена пластинкой Nirvana – Nevermind. А сегодня мы послушаем кавер песни Everybody группы Backstreet Boys. В клипе участники попадают в сказку, где встречают гномов, русалок, драконов — и поющего барана.

Музыканты с разных уголков мира превратили мяуканье кота в песню Alugalug Cat.

Мем с мяукающим котом обрел популярность в интернете в мае, когда в TikTok появилось видео с котом, который угрожающе смотрит на человека, громко мяукая.

Музыкант The Kiffness из ЮАР увидел потенциал в мемном мяуканье и наложил на этот звук биты и бас, а также придумал текст песни.

Я — человек, ты — кот.

Мы создаем музыку, и это факт.

Мне ненавистно слышать тебя кричащим от страха,

Но не волнуйся, я с тобой.

Ты продолжаешь исполнять сладкие мелодии.

То, что порой пугает тебя, может освободить.

Я знаю, что в глубине души тебе больно,

Но в темноте ты можешь найти удивительные штуки.

После успеха в TikTok и YouTube (ролики набрали миллионы просмотров, а также сотни и десятки тысяч лайков) The Kiffness выпустил полную версию трека.

На этом слава Alugalug Cat не остановилась. Трек заметили другие музыканты и стали записывать дуэты.

Дуэты записали скрипачка Аманда Барбальо из Бразилии, укулелист Кристов Грон из Чехии, флейтистка Аксинья Хоменко из России и другие. The Kiffness также выложил песню на стриминговой платформе Spotify.

Очень часто люди заводят домашних питомцев, чтобы не чувствовать себя одиноко. Однако хозяева редко задумываются о том, что с появлением любимца в их доме у них больше не будет возможности побыть наедине с самим собой, ведь теперь их очаровательные и пронырливые питомцы будут сопровождать их везде и всюду.

Сегодня мы собрали для вас котиков и собачек, которые готовы идти за своими хозяевами и в огонь, и в воду, и на кухню, и в ванную, и в кровать, словом, куда угодно.

Хорошего дня и преданного настроения!