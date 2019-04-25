25 апреля: Супермамио и привлекательный Сквидвард

Доброе утро!

Природа нас балует:

Не забудьте позавтракать!

Ученые выяснили, что пренебрежение завтраком опасно для сердца!

Пропуск завтраков может привести к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям и даже стать причиной смерти. К таким выводам пришла команда ученых, исследовавшая данные опросов National Health and Nutrition Examination Survey.

Ученые выяснили, что у людей, которые в течение долгого времени сознательно пропускают завтраки, повышается риск ожирения, повышенного уровня холестерина, высокого кровяного давления, диабета второго типа, метаболического синдрома. В свою очередь эти факторы влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи отмечают, что учитывали в работе сам факт употребление пищи по утрам, но не брали во внимание состав завтрака. Так что ешьте то, что нравится, и пусть ваши сердца будут здоровы!

Вместо утреннего мультика.

Благотворительный фонд «Тёплый Дом» создал крутой ролик «Супермамио» в поддержку мам в сложных жизненных ситуациях. Прям очень классно и жизненно у них получилось:

Новости!

Австралийское подразделение Honda построило полноразмерную копию хот-хэтча Civic Type R. На ее постройку, как сообщается, ушло 320 000 кубиков (они располагаются на стальном каркасе). Созданием реплики занимались девять специалистов под руководством сертифицированным моделистом Lego Райаном Макнатом. Отмечается, что сборка заняла 1 300 часов. С помощью специально приложения на iPad, как указывается, на Lego-реплике может быть включено все внешнее освещение.

Американская телесеть Nickelodeon выпустила фигурки по мотивам популярных мемов с персонажами мультсериала «Губка Боб — квадратные штаны». Фигурки уже можно заказать на Amazon. Игрушки стоят около 22 долларов.

Дразнящийся Губка Боб:

Губка Боб и воображение:

Удивленный Патрик:

Привлекательный Сквидвард:

Губка Боб-неандерталец:

Онлайн-сервис Amediateka покажет заключительный эпизод «Игры престолов» на футбольном стадионе «РЖД-арена» в Москве. Специально для показа на стадионе построят экран, который, по словам организаторов, будет «высотой с четырехэтажный дом». «За время своего существования „Игра престолов“ стала неотъемлемой частью жизни огромного количества людей, и все они ждут завершения этой эпической саги, затаив дыхание. Мы долго думали, чем удивить преданных фанатов, и решили, что лучшим финалом будет собраться всем вместе, чтобы посмотреть последнюю серию культовой фэнтези-саги и запомнить это навсегда»,? сообщил генеральный директор Amedia TV Дмитрий Сычугов. Стадионный показ финального эпизода пройдет в день мировой премьеры? вечером 20 мая, сбор гостей начнется в 19.00. Чтобы попасть на него, нужно оставить адрес своей электронной почты на специальном сайте. Всем, кто оставит заявку до конца апреля, придет информация, как можно получить пригласительный на показ.

И раз уж мы про «Игру престолов» упомянули, музыкальная пауза тоже будет тематической.

HBO показали полную версию финальной песни из второго эпизода «Игры престолов» от группы «Florence and the Machine». В качестве видеоряда используются кадры из сериала.

Для фанатов вселенной Marvel.

Перед премьерой фильма «Мстители: Финал» на «Кинопоиске» вспомнили, что было в прошлых фильмах киновселенной в хронологическом порядке. Пригодится, если вы, конечно, не собираетесь устроить себе киномарафон до 29 апреля (именно в этот день в России стартует показ заключительной части):

В галерее — работы двухлетней (!) художницы Лолы Джун из Нью-Йорка. Друг ее мамы, настоящий взрослый художник, обратил внимание на «каляки-маляки» маленькой девочки и восхитился работой Лолы с цветом и композицией. Так, что даже показал ее рисунки главе галереи Chashama Аните Дерст. Так начался путь Лолы к славе. Пресса уже окрестила малышку «крохотным Пикассо».

«Я хочу показать людям, каким простым и чистым может быть искусство. Чтобы творить, иметь большой опыт вовсе не обязательно. С помощью работ Лолы я хочу создать выставку, которая заставит людей задуматься над тем, так ли уж велика разница между великим художником и двухлетним ребенком», — заявил куратор выставки незадолго до открытия.

Выставка, открывшаяся 12 февраля 2019 года, имела большой успех: 12 картин начинающей художницы были проданы посетителям по цене от 250 до 1500 долларов. По данным нью-йоркских газет, одной из покупательниц стала арт-маркетинг-консультант Сана Резван, заплатившая за картину девочки 700 долларов. Другим покупателем выступил известный нью-йоркский дерматолог Дэвид Колберт.

Ну и конечно, у малышки есть инстаграм, куда ее мама выкладывает ее работы. Несколько можно заценить и в нашей галерее: