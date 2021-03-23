23 марта: письменный стол вместо айфона и сухопутный акваланг для автоинструктора

Доброе утро! Начнем новый хороший день с порции хороших новостей. Поехали!

Немного солнца никому не повредит. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха днем поднимется до +2 градусов.

Житель Таиланда заказал iPhone 7 в интернет-магазине, однако ему привезли стол, сделанный в виде смартфона. Об этом сообщает китайская газета Oriental Daily.

Мужчина признал, что просто не прочитал информацию о товаре и приобрел «айфон» из категории мебели для дома, хотя ему и показалось странным, что доставка маленькой коробки стоит так дорого.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

Похожие столы производит и корейская компания your10x10. В боковую панель «айфона» вместо слота для SIM-карты встроен выдвижной ящик. Приобрести такой стол можно за 310 тысяч вон (около 20 тысяч рублей).

На протяжении всей карьеры Лана Дель Рей поет, по сути, одну и ту же песню, которая, впрочем, всех абсолютно устраивает (потому что хорошая — грустная и красивая). Но певица все еще умеет удивлять — например, открывает альбом не фирменным томным, а натурально срывающимся голосом, сбивчиво повествующим о том, как в 19 лет она подрабатывала официанткой и целыми днями слушала рок. Звучит как неподдельная искренность и ностальгия, даже слегка трагично. Сегодня слушаем Lana Del Rey - White Dress.

В Латвии с 1 марта вновь разрешили проводить уроки вождения, но только с соблюдением коронавирусных ограничений — это привело к тому, что занятия стали проводить в «сухопутных аквалангах».

Согласно требованиям безопасности, инструктор и ученик обязаны носить маски. Машину, как пишет Delfi, должны проветривать между занятиями, а салон — дезинфицировать. Кроме того, во время уроков нужно включать систему вентиляции. Перерыв между занятиями составляет не менее 15 минут. Количество уроков в день ограничили до пяти. Также инструкторов обязали раз в неделю сдавать тест на коронавирус (если преподаватель не вакцинирован).

Но кое-кому показалось, что занятия в таких условиях все равно не слишком безопасны. Один из жителей Риги сфотографировал автомобиль местной автошколы, в котором ученик, как и положено, сидит в маске. При этом сам инструктор носит не обычную защитную маску, а что-то посерьезнее, с трубками, выведенными в окно.

Устройство уже прозвали «сухопутным аквалангом». Неизвестно, почему инструктор выбрал именно такой способ обезопасить себя и своего ученика от коронавируса — возможно, ему показалось, что рекомендованных мер было недостаточно.

Любой владелец собаки прекрасно знает о том, что питомцы растут ужасно быстро. Ведь стоит только моргнуть, как малыш, который только что умещался у вас на ладошке, превращается в настоящего громилу, который одной лапой способен отдавить хозяину все ноги. Чтобы похвастаться успехами своих любимчиков в росте и наборе веса, пользователи Твиттера даже устроили небольшой флешмоб. Они поделились двумя фотографиями своих любимцев в разном возрасте и показали, как те успели вымахать со временем.

Хорошего дня и большого настроения!