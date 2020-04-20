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20 апреля: Том Харди читает сказки детям и самые дисциплинированные животные

20 апреля: Том Харди читает сказки детям и самые дисциплинированные животные

Доброго понедельничного утра! Как проходит ваша самоизоляция? Расскажите об этом в комментариях. Но лучше сначала почитайте хорошие новости, которые мы вам приготовили. Поехали!

 

Как хорошо, что мы на самоизоляции. Иначе пришлось бы выходить на улицу в такую погоду. Кстати, о ней. Сегодня туляков ожидает дождь со снегом, а температура воздуха прогреется до +8 градусов.

 

Том Харди будет читать сказки детям на Би-би-си (но мы-то знаем, кто будет смотреть их на самом деле). На помощь родителям, которые сидят в изоляции с детьми, придет актер Том Харди.

Он прочитает шесть сказок на ночь их детям, чтобы родители могли немного отдохнуть. Об этом сообщил в твиттере детский телеканал CBeebies, который выпускает программу Bedtime Stories, в эфире которой и планируется появление Харди.

Актер уже выступал в роли рассказчика сказок в этом шоу в 2016 году. Тогда его выпуски набрали миллион просмотров на стриминговом сервисе BBC iPlayer.

Харди будет читать каждый день с 27 апреля по 1 мая. Зрители услышат в его исполнении сказки:

  • «Обними меня» (Hug Me) Симоны Чираоло;
  • «Под одним небом» (Under The Same Sky) Роберта Вескио и Ники Джонстон;
  • «Тигр в саду» (There's A Tiger In The Garden) Лиззи Стюарт;
  • «Не волнуйся, крабик» (Don't Worry, Little Crab) Криса Хогтона;
  • «Проблема с проблемами» (The Problem With Problems) Рейчел Руни и Зеры Хикс.

Еще одну сказку выберут позже.

Если вы еще сомневаетесь, будете ли слушать сказки в исполнении Тома Харди, посмотрите видео, где он рассказывает сказку о таксе.

 

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Хорошего дня и не болейте!

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Автор: Администрация Myslo
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