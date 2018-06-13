13 июня: Чудо-футболист и аэропорты мечты

Доброе утро, Тула! Начинаем день, как обычно, с метеосводки. Есть прекрасная новость: эта неделя стартует без дождя. А это значит, есть надежда на то, что теплое солнечное лето вскоре вернется на тульские улицы.

Довольно тепло, правда, котики? Жаркие новости — в студию. Читаем, смотрим, заряжаемся бодростью и позитивом на весь день.

Околофутбольная новость. 86-летняя жительница Саранска Лидия Волкова станет волонтёром на ЧМ-2018. Она может отжаться 18 раз подряд и учит английский: а в Тульском крае есть такие активистки?



Фото «Известий Мордовии».

Лидия Волкова — самый возрастной волонтер приближающегося домашнего чемпионата мира. Она, скорее всего, будет работать в одном из информационно-туристических пунктов.

— Я раньше всех хоккеистов знала по именам, всех футболистов знала. У меня была даже специальная общая тетрадь под это дело заведена, — сказала волонтер прессе.

И еще немного о футболе. Во время интервью польский футболист Михал Паздан ногой поймал осветительный прибор, падающий на журналистку. Ну что, аплодисменты: к Чемпионату мира готов! Но так ли проворны наши футболисты?

А тем временем художник Томас Дамбо из Мексики создал удивительную инсталляцию из самого что ни на есть прозаичного материала — мусора. Свою работу под названием «Лес будущего» он посвятил пепенадорам — мексиканским сборщикам мусора, работу которых не принято замечать.

- Я считаю, что это одна из главных причин, по которым наша планета полностью покрыта отходами. Потому что люди не видят, что происходит с их мусором, и не знают о тех, кто решает эту проблему — я считаю, что мы должны отметить этих людей, показать, насколько они прекрасны и насколько велик их потенциал, а также сколько чудесных вещей мы можем создать из нашего мусора, - заявил Томас.

На создание инсталляции ушло около восьми недель.

От новостей - к обзорам. В разгаре пора отпусков, перелеты в жаркие страны. И, согласитесь, задержка рейса может значительно ухудшить настроение перед долгожданным отдыхом. Но в этих бизнес-залах аэропортов вы будете рады даже самой длительной задержке: роскошные интерьеры, блюда от лучших шеф-поваров, элитные напитки, массажные кабинеты и даже сауна. Мы подобрали для вас самые изысканные и необычные залы ожидания в аэропортах мира.

Аэропорт тайваньского Тайбэя (зал ожидания компании EVA). Четыре бизнес-зала, самый роскошный из которых - Infiniti Lounge. Интерьер выполнен в стилистике ночного клуба 80-х. В зале расположены автоматы с мороженым, пивом и хот-догами, а освежиться можно в одной из четырех душевых.

Virgin Atlantic Clubhouse в Нью-Йоркском аэропорту Кеннеди. Диван из красных шаров — его визитная карточка. В лаунже есть своя парикмахерская и спа-салон, где можно постричься, побриться, сделать маникюр и провести омолаживающие процедуры. В пивном ресторане Clubhouse подают блюда со всего мира — от китайской лапши до классического английского завтрака.

Лаунж Al Mourjan в Дохе. VIP-пассажиры могут насладиться блюдами восточной и европейской кухонь, десертами из собственной кондитерской, а также почувствовать себя пилотом Формулы-1 благодаря установленному в лаунже симулятору. Круто!

Бизнес-лаунж MasterCard в аэропорту Шереметьево — это интерьер от Megre Interiors, еда от Ginza Projeсt с меню и обслуживанием официантами. Доступ в зал имеют держатели карт World Elite MasterCard. Остальным придется заплатить от 1 500 до 3 000 рублей.

Finnair Lounge в аэропорту Хельсинки. Главная особенность лаунжа — большая спа-зона с настоящей финской сауной. В остальном набор классический: бар, шведский стол, душевые, бесплатный Wi-Fi и детская комната.

Лаунж Casa Alitalia в миланском аэропорту Мальпенса. Открытая кухня с дровяной печью, большой выбор вина, мебель от Poltrona Frau, несколько душевых комнат.

А в галерее у нас потрясающие пейзажи бельгийского фотографа Йохана Лолоса, который устроил себе незабываемое путешествие: он объездил 17 европейских стран за пять месяцев. И теперь делится завораживающими снимками.