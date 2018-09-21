21 сентября: Космос, шашлындос и домино из паллет

Доброе утро! С пятницей нас, ура!

В этот уик-энд нас ждут музыкальный «звёздный десант», яркие спортивные события, премьеры сезона и лекция о том, как найти счастье. Подробно о том, что, где и когда — в нашем специальном обзоре:

При составлении планов ориентируйтесь на прогноз погоды. Он диктует нам следующее: в субботу — гулять, в воскресенье — все остальное!

В честь такого классного прогноза погоды на субботу — внеплановая музыкальная пауза.

Впервые в шоу «Вечерний Ургант» выступила группа «Хлеб» со своим летним хитом «Шашлындос»:

Капелюшка милоты.

На параде в Чили было очень холодно, поэтому полицейские обули лабрадоров в миниатюрные ботинки, а щеночков вынесли в специальных тёплых переносках:

Новости.

Компания Xiaomi представила «умную» лёгкую куртку с поддержкой функции контроля температуры и распределения тепла. По словам разработчиков, это позволяет пользоваться их одеждой в любой сезон. Система Heatex, работающая от аккумулятора на 10000 мА·ч, активируется по нажатию кнопки на рукаве. Максимальный нагрев куртки — около 50 градусов, такую температуру она может продержать до восьми часов. Поверхность новинки покрыта водоотталкивающим слоем, также фирма встроила систему защиты от короткого замыкания. Нагрев идёт в области шеи и спины, но равномерно распределяется по всему телу. Разработчики отметили, что куртка уже прошла все необходимые тесты. Технология сама отключает функцию нагрева в случае необходимости. Вот еще пара дней, и такая куртка станет нашей мечтой…

Главный тренер немецкого футбольного клуба «РБ Лейпциг» Ральф Рангник придумал систему наказаний для провинившихся спортсменов. Он назвал ее «Колесо неудачи» — такой аналог «Поле чудес». Спортсмены крутят его и узнают, что им придётся сделать за свои проступки (вроде опозданий на тренировку, использование смартфонов или набора лишних килограммов). По словам тренера, денежные штрафы в таких случаях редко помогают, поэтому он заменил их «общественными работами». Какой вид работ попадётся нарушителю — решает «Колесо неудачи». На барабане 12 секторов. Наказания могут длиться от пары часов до нескольких недель. Есть даже аналог сектора «Приз» — если он выпадает, то футболист не несёт наказания за нарушение режима. Итак, вот такие варианты наказаний есть в «Колесе неудачи»:

Игрок должен собирать мячи после тренировок;

Игрок должен заменить детского тренера на одном из занятий местной футбольной академии;

Игрок становится гидом: он проводит для болельщиков экскурсию по стадиону, показывает раздевалку и «тренерскую»;

Сектор «Приз»: никакого наказания;

Игрок ухаживает за газоном на стадионе;

Игрок надевает балетную пачку на одну тренировку команды;

Игрок таскает воду и наполняет бутылки партнёров по команде;

Игрок работает в клубном магазине на кассе;

Игрок помогает на кухне: готовит салаты, вытирает столы;

Игрок чистит бутсы всех одноклубников;

Игрок загружает сумки всей команды в автобус перед отправлением в другой город;

Игрок покупает небольшие подарки для всего персонала клуба. В «Лейпциге» работает 60 человек.

Скоро самой известной криптовалюте — биткоину — исполняется 10 лет, и по этому поводу французские художники решили устроить выставку, получившую название «Art rEvolution». «У нас возникла идея провести выставку в Париже, чтобы показать возможные варианты использования криптовалюты в искусстве и подключить к ней дружественных к этой теме художников со всего мира», — говорит организатор выставки Паскаль Бояр. Посетители смогут купить понравившиеся им работы с помощью биткоинов, лайткоинов и криптовалют Etherеum и Monero. Все художники спрячут в своих картинах биткоины, и только самые внимательные смогут их найти. Участниками выставки станут художники со всего мира: американец Энди Бауч, аргентинка Нану Беркс, француз Йом де Сен-Фалль и другие. Выставка пройдет с 28 сентября по 5 октября в здании строительной компании Erm Développement.

А теперь плановая музыкальная пауза!

Илья Найшуллер снял новый клип для «Ленинграда» — космический!

Рекорд дня!

Сотрудники склада комании Exporta Global (Великобритания) установили мировой рекорд на самое большое количество паллет, падающих с эффектом домино. Мда, повеселились они знатно, конечно! Исполнили мечту всех складских рабочих:

В галерее — фантазии художника Артемия Мясникова (в инстаграме @art_veider). Он решил, что диснеевские принцессы выглядят слишком беззащитно, и превратил их в настоящих воинов.