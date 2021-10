19 октября: парк развлечений на нефтяной вышке и первый чемпионат мира по игре с воздушным шариком

Доброе утро! В мире так много хороших новостей, но мы собрали самые-самые. Скорее идите их читать и заряжаться позитивом. Поехали!

Не забывайте зонтик и одевайтесь потеплее. Сегодня в Туле днем небольшой дождь и до +4 градусов, а вечером возможен даже небольшой снег.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) объявил о старте проекта The Rig («Буровая вышка»). В его рамках планируют построить туристическую зону на одной из нефтяных вышек в Персидском заливе. Об этом сообщается в твиттере фонда.

Зона займёт 150 тысяч квадратных метров. Там расположат три отеля, рестораны мирового уровня, вертолётные площадки и парк аттракционов.

В PIF сообщили, что проект будет соответствовать всем требованиям страны по обеспечению сохранения окружающей среды. Его разработали в рамках стратегии Саудовской Аравии на 2021-2025 годы по внедрению инновационных идей для увеличения числа местных, региональных и международных туристов.

Сегодня слушаем Coldplay & Selena Gomez – Let Somebody Go.

В испанском городе Таррагоне состоялся первый чемпионат мира по игре с воздушным шариком — Balloon World Cup. Об этом пишет «Би-Би-Си».

Турнир проходил на корте размером 8 на 8 метров, а в его центре поставили автомобиль, диваны и другие предметы, которые мешали игрокам. Единственное правило игры — удержать шарик в воздухе как можно дольше и не мешать своему сопернику. Игрок получает очко, если другой спортсмен не успевает отбить шарик и он касается пола.

Сам чемпионат мира по игре в воздушный шарик вдохновлён не только детской игрой, но и вирусными видео из Тиктока братьев Антонио и Диего Арредондо из Орегона. Во время карантина их ролики стали вирусными в соцсетях.

Чемпионат мира организовали защитник «Барселоны» Жерар Пике и киберспортивный комментатор и блогер Ибай Льянос. Тиктоки заметил Льянос и предложил Пике организовать и проинвестировать турнир. В Balloon World Cup встретились представители из 32 стран — в том числе и братья Арредондо, представляющие США.

Россия тоже участвовала в турнире — её представляла единственная участница Яна Руденко. Она проиграла в плей-офф боливийцу со счётом 2:4 и вылетела из турнира. Победителем матча и первого чемпионата мира по игре с воздушным шариком стал перуанец.

Если верить фильму «Матрица», все мы живём в симуляции, и только избранные способны видеть реальное положение дел. Но даже обычные люди вполне себе способны понять, что вокруг что-то не так, — если будут внимательно смотреть по сторонам. Плохо загрузившееся здание, два одинаковых человека в одном месте, ложное отражение: всё это доказательства того, что всё вокруг не то, чем кажется. Здесь мы собрали несколько таких случаев, которые заставляют задуматься: а не живём ли мы с вами в искусственной реальности?

Хорошего дня и четкого настроения!