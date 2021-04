14 апреля: будущее близко – робот изливается пивом и нейросеть научилась создавать котиков

Доброе утро! Создаем себе правильное настроение только хорошими новостями. Поехали!

Наслаждаемся теплом. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха прогреется аж до +22 градусов.

Хотим сразу предупредить, что мы против чрезмерного употребления алкоголя, и вам не советуем.

Американский ютьюбер Майкл Ривз продолжает издеваться над техникой: пару лет назад он научил робот-пылесос страдать, ругаться и жаловаться на жизнь. Сейчас же Ривз добрался до Spot — робособаки Boston Dynamics за 75 тысяч долларов, которая теперь писает пивом по команде (что делает ее бесценной).

На самом деле все еще круче и страннее, чем звучит. Благодаря модификациям Ривза Spot может проанализировать окружающую обстановку, определить местоположение стоящего на полу стакана, встать ровно над ним и подать туда струю пива. Пиво при этом берется из закрепленного на спине кега.

Точность робособаки пока оставляет желать лучшего — она справляется с задачей лишь в 35% случаев. В остальных 65% Spot выливает пиво мимо стакана, опрокидывает его или «возит» по полу струей. Про пену и кучу луж, оставленных по ошибке, лучше даже и не заикаться!

Ривз пришел в восторг от своих успехов и попытался связаться с Boston Dynamics, чтобы показать, на что способен Spot под его чутким руководством. Однако представители компании спустя какое-то время перестали отвечать на его сообщения.

Тогда ютьюбер закинул робота в багажник, сел в машину и поехал из Лос-Анджелеса в Бостон (примерно 44 часа в пути, и это только в одну сторону). Несмотря на долгую дорогу, Ривз приехал к главному офису Boston Dynamics — и заставил робопса пописать пивом прямо у входа. После чего блогер забрал робота и отправился домой.

Чудеснейший психодел-поп в лучших традициях The Flaming Lips — от трио панков из Филадельфии. Не пластинка, а натуральный калейдоскоп мелодий, хаотично намешанных в дьявольски соблазнительный коктейль. Сегодня слушаем Spirit of the Beehive - «The Server Is Immersed».

Интернет… впрочем, да что там интернет — все человечество в опасности: нейросети научились генерировать фотографии кошек. Не то чтобы это что-то новое, попытки создавать несуществующих кошек из массивов информации предпринимались и в прошлом, и в позапрошлом году. Вот только животные выглядели как ночной кошмар — особенно жутко получались носы.

Однако нейросети все это время продолжали развиваться и тренироваться на реальных фотографиях. И вот результат: теперь искусственно созданных кошек невозможно отличить от настоящих! А значит, интернет больше не нуждается в людях. Компьютеры сами будут генерировать котоконтент. Вот такой:

Особенно наглядным стал пример онлайн-сервиса This Cat Does Not Exist («Этой кошки не существует»). На сайте проекта даже нет интерфейса — просто заходите на главную страницу и получаете снимок фейковой кошки. Обновляете — получаете еще один. И так до бесконечности!

Нейросети вышли на такой уровень реализма, что без проблем генерируют слюни на мордочке или презрение ко всему живому во взгляде.

По крайней мере, у людей пока не отобрали видео с кошками — их сгенерировать сложнее. Но нужно иметь в виду, что и это лишь вопрос времени. В лучшем случае нам осталось пару лет.

Так уж вышло, что люди и их питомцы разговаривают на разных языках, и понять желания или причины недовольства друг друга бывает непросто. Но это вовсе не означает, что добиться взаимопонимания не удастся, ведь наши любимцы в совершенстве овладели весьма широким спектром человеческих эмоций. Эти короли драмы научились вовсю использовать свой актёрский талант, чтобы доходчиво объяснить хозяину, что же скрывается за их мяуканьем и гавканьем. Неясным остаётся только одно: почему у этих пушистиков всё ещё нет Оскара?

Хорошего дня и артистичного настроения!